Хотел слить Украине секретные данные: житель Хабаровска пытался раскрыть гостайны за деньги

За государственную измену Вячеслав Мамуков отправится в колонию строгого режима на 12,5 лет Фото: скриншот с видео

Хабаровчанин получил 12 лет и шесть месяцев колонии строгого режима за государственную измену. Как выяснилось, некий Вячеслав Мамуков преспокойно работал себе в Хабаровске, по роду своей деятельности он имел доступ к стратегически важной информации, касающейся расположения российских мостов, того, какие материалы использовались для их строительства, а также того, как эти конструкции возводились. То есть, по факту, речь шла об информации, составляющей государственную и коммерческую тайну, касающуюся объектов транспортной инфраструктуры.

После того как российская сторона объявила о начале проведения специальной военной операции, Мамуков решил заработать незаконным путем - он обратился к спецслужбам Украины через интернет и предложил за вознаграждение передать им важные для России стратегические сведения об объектах инфраструктуры, то есть об этих мостах.

Эта информация могла впоследствии быть использована во вред людям и в ущерб безопасности страны, украинцы могли воспользоваться этими данными, чтобы совершать диверсии. К счастью, сотрудники управления ФСБ России вовремя отследили это предательство и смогли пресечь передачу данных, а самого Вячеслава Мамукова задержали.

На предоставленной ФСБ РФ оперативной съемке запечатлен момент задержания. Сотрудники пришли в офис, где работал Мамуков, работников попросили оставить телефоны на столах. На следующих кадрах задержанный уже подписывал документы, а затем его допросили. На вопрос, что содержится в данных, Мамуков ответил, что там была информация о том, сколько бетона залито было, и как повязана арматура, и что это касалось 30 мостов.

Задержан Вячеслав Мамуков был 25 марта этого года. 14 декабря в законную силу уже вступил обвинительный приговор.

- Суд признал В. В. Мамукова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима, - сообщает ФСБ РФ.

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