Евгений Карпенко: Мы переоснастим больницу и будем помогать пациентам на самом современном уровне

Евгений Карпенко, главный врач частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-медицина» Хабаровск Фото: Сергей ПЯТКОВ

Когда речь заходит о диагностике и качественном лечении, россияне предпочитают отдавать свой выбор многопрофильным медицинским учреждениям. Одно из таких - «Клиническая больница «РЖД-медицина» Хабаровск», оказывающее стационарную специализированную помощь по 15 основным профилям и консультативную амбулаторную помощь по 22 специальностям. Жители нашего региона не понаслышке знают о клинике, ведь учреждение отличается от других, прежде всего тем, что может предложить самый полный и исчерпывающий ассортимент медицинских услуг. Как рассказал во время прямого эфира на РАДИО КП (88,3 FM) главный врач частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-медицина» Хабаровск» Евгений Карпенко, клиника «РЖД-медицина» - это часть сети, самой крупной в мире. Хабаровск - флагман на Дальнем Востоке. Больнице уже 126 лет.

- За последний год снизилась ковидная нагрузка, это дало возможность вздохнуть не только нам, но и другим лечебным учреждениям и заняться плановой работой по здоровью наших граждан. Проблем накопилось довольно-таки много. Также в этом году мы закупили много оборудования: это рентген, ультразвук, эндоскопические стойки. Сейчас мы переоборудуем операционные. Речь идет об ультрасовременных операционных столах, которые позволяют снизить риск тромбоза, это и операционный свет. Инвестиции продолжатся. Я думаю, что в самое ближайшее время мы полностью переоснастим больницу и будем помогать больным на самом современном уровне.

Эксперт также рассказал, что хорошо налажена связь с учреждениями в плане продолжение лечения и диагностики. Больница также направляет пациентов в Москву. Что касается вопроса кадров, то, по словам спикера, все учреждения испытывают нехватку специалистов. Однако в «Клинической больнице «РЖД-медицина» Хабаровск» ситуация началась улучшаться.

- За последние годы у нас появилось целевое обучение в медицинском университете, мы оплачиваем учебу студентам. Плюс у нас работает 11 кафедр нашего медицинского университета, это мощный профессорско-преподавательский состав. Это нам очень помогает - и консультативно, и в работе. Многие встроены в системы нашей больницы, благодаря им приходят и студенты, и курсанты, это врачи, которые повышают свою квалификацию. Они учатся у нас на базе, кто-то остается. Также возвращается медицинский персонал, который работал в ковидных госпиталях.

Карпенко добавил, что в каждом подразделении больницы работают профессионалы. Начиная с гастроэнтерологии, где работают очень серьезные специалисты, заканчивая неврологией, где кроме профессионалов также действует единственная лаборатория головокружения на Дальнем Востоке, которую открыли два года назад.

- Есть также лаборатория сна, что очень продуктивно. У нас очень серьезный центр гемодиализа, там недавно обновили оборудование. У нас кардиологи решают любые вопросы, начиная от гипертонии, заканчивая установкой стимуляторов сердечных с помощью рентгенохирургов. Терапия вообще все, что хочешь, любые аспекты делает. Травматологи, как показатель, ставят два искусственных сустава в день. Хирурги проводят любые оперативные вмешательства, сейчас акцент делается на лапароскопию. У нас даже по экстренности, которые пациенты поступают, стараемся делать все минимально инвазивно. Очень сильная проктологическая служба. Гинекологи обладают рядом технологий, которые используются в больнице. Урология - мы первые начали в Хабаровске, а возможно, на Дальнем Востоке использовать лазерные технологии. Сейчас мы являемся лидером в лечении мочекаменной болезни.