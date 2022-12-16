Елена Бородина: Каждый второй человек не подозревает у себя проблем со слухом

Статистика Всемирной организации здравоохранения гласит, что 10% населения имеют нарушения слуха различной тяжести. Потеря слуха растет с возрастом - в мире она достигает 20% среди людей старше 50 лет, увеличиваясь до 30% среди тех, кто старше 60, и до 40% среди тех, кто старше 70 лет. В Хабаровском крае, по неофициальным данным, почти 133 тысячи человек имеют ту или иную проблему со слухом. И это первая серьезная проблема - никто не знает точное количество граждан, нуждающихся в помощи. «КП» - Хабаровск» поговорила с заместителем генерального директора федеральной сети клиник слуха «Аудионика» Еленой Бородиной о распространении проблем со слухом и о том, что может помочь обезопасить себя от возникновения недуга.

Большой проблемой специалист считает минимальную информированность населения о здоровье органов слуха и, соответственно, профилактике тугоухости.

- Дело в том, что обследование органов слуха не включено в программу диспансеризации населения, поэтому каждый второй человек не подозревает о наличии у себя проблемы со слухом и, следовательно, не предпринимает никаких действий по ее решению. Но даже те, чей диагноз уже подтвержден, не осведомлены о последствиях прогрессирующей тугоухости, поэтому не торопятся начинать лечение. Кроме того, проблема потери слуха, к сожалению, сегодня рассматривается как локальная проблема отдельно взятого человека, не имеющая признаков социальной значимости, - рассказала Елена Бородина.

Тем, кто относится к своему здоровью более ответственно, следует регулярно проходить обследования. Особенно важно не пренебрегать осмотрами людям, работающим на шумных производствах, и детям, так как оперативное обнаружение тугоухости у первых позволит сохранить профпригодность, а у последних поможет избежать нарушения формирования речи, что может повлечь за собой задержку интеллектуального развития.

Кроме того, существуют рекомендации, которым стоит следовать в повседневной жизни.

- Во-первых, следует контролировать громкость музыки в наушниках, а также исключить прослушивание музыки в наушниках, когда человек ложится спать. Тем, кто проводит в наушниках слишком много времени, нужно периодически отказываться от них на определенный срок и сосредоточиться на звуках природы - это позволит чувствительным ворсинкам восстановиться после громких звуков мегаполиса и постоянного ношения наушников. Если работа человека связана с шумом, то стоит позаботиться о средствах защиты. Дневной шум не должен превышать 80 децибел, поэтому если происходит обратное, то работодатель обязан обеспечить сотрудника средствами защиты или компенсировать расходы на их покупку.

Кроме того, специалист советует не допускать переохлаждения ушей в холодную погоду, долечивать все воспалительные болезни ушей и инфекционные заболевания, использовать акваплаги при посещении бассейнов. А в случае беременности женщина должна отказаться от всех вредных привычек и избегать всевозможных инфекций.

Проблем, с которыми пациенты обращаются в клинику слуха, достаточно много, но можно выделить наиболее распространенные:

- Чувство заложенности ушей с одной или обеих сторон;

- Сложность в общении в компании нескольких людей, в театре - чувство, будто с вами разговаривают на пониженных тонах;

- Проблемное общение по телефону;

- Боль в одном или обоих ушах;

- Невозможность отличить речь собеседника от фоновых шумов - все звуки сливаются в звуковую «кашу»;

- Ухудшение слышимости разговорной и шепотной речи;

- Постоянно приходится переспрашивать собеседника.

В случае наличия любого из перечисленных симптомов специалисты клиники слуха «Аудионика» готовы оказать консультационную и лечебную помощь.