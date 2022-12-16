Елена Бородина: Специалисты «Аудионики» стараются привлечь всеобщее внимание к проблеме тугоухости

«Аудионика» - это команда профессионалов - сурдологов, сурдоакустиков, аудиологов, которые регулярно проходят обучение новым технологиям, идут в ногу со временем и объединили свои усилия для того, чтобы помогать людям слышать. Заместитель генерального директора федеральной сети клиник слуха «Аудионика» Елена Бородина рассказала «КП» - Хабаровск», как специалисты по слуху работают в клинике и за ее пределами.

Сегодня общий штат сотрудников компании насчитывает более 60 человек. Из них 15 - квалифицированные сурдологи, сурдоакустики и специалисты по слухопротезированию. Однако, как известно, врачи учатся всю жизнь, потому как нынешнее время требует постоянно быть в курсе всех изменений.

- Наши специалисты участвуют в международных конференциях, что позволяет обмениваться опытом и перенимать последние достижения в данной отрасли. Клиники слуха и сурдологические центры регулярно отправляют своих специалистов на обучение и следят за последними тенденциями в отрасли слухопротезирования на мировом уровне.

Получить бесплатную консультацию специалиста и пройти диагностику слуха сегодня можно в двух отделениях клиники в Хабаровске. Однако специалисты «Аудионики» не ждут, пока пациент придет к ним за знаниями. Вместо этого они несут знания обществу самостоятельно.

Клиника проводит большую общественную работу по адаптации и социализации слабослышащих людей, организуя лекции и встречи, а также являясь партнером инклюзивных мероприятий.

- Участниками наших лекций о том, как сохранить слух здоровым и что делать, если нарушения уже появились, становятся люди самых разных возрастов - от школьников до пенсионеров. Мы осуществляем выезды в детские учреждения, дома ветеранов, собираем людей в библиотеках города и на предприятиях. Особенно хочется выделить информационную работу, которую наши специалисты проводят для врачей - это актуализация знаний и знакомство с новыми трендами в отрасли. Мы всегда стараемся держать коллег в курсе последних событий в направлении сохранения и коррекции слуха.

Цель специалистов клиники слуха - привлечь всеобщее внимание к проблеме тугоухости, которая становится все актуальнее. Работа в этом направлении ведется не только в ходе лекций и других городских мероприятий, но и в режиме онлайн. Электронные ресурсы «Аудионики» пополняются информацией о том, как сохранить слух здоровым, и что делать, если нарушения уже появились.

Еще один символ клиники слуха «Аудионика» - мобильный кабинет на колесах с говорящим названием «Слухмобиль».

- Это специально укомплектованный автомобиль, который ежедневно несет свою вахту в разных районах Хабаровска. Летом его можно увидеть на набережной и площадях, зимой - в поликлиниках, аптеках и образовательных учреждениях, на предприятиях. Экипаж «Слухмобиля» состоит из специалистов по слуху, которые не только быстро и бесплатно проведут экспресс-диагностику и ознакомят с результатами, но и сориентируют человека по дальнейшим шагам.