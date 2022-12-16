Елена Бородина: Возвращая людям слух, мы возвращаем им качество жизни

Слух – одно из главных человеческих чувств, которое, помимо коммуникативной пользы, способно дарить яркие эмоции при прослушивании музыки или звуков природы. Безусловно, умение слушать и слышать – жизненно важная способность, которую никто не хотел бы потерять. Но если это все-таки произошло, то вернуть прежнюю полноценную жизнь поможет клиника слуха «Аудионика». Заместитель генерального директора федеральной сети клиник слуха «Аудионика» Елена Бородина рассказала «КП» - Хабаровск» о пути становления клиники и о возможностях, которые используются для возвращения слуха.

«Аудионика» предлагает цифровые слуховые аппараты лучших мировых производителей для компенсации утерянного слуха и качественный гарантийный сервис. История федеральной сети клиник, распространившейся по всей России, началась именно в Хабаровске, где в 2007 году была открыта первая клиника по слухопротезированию. Хорошо зарекомендовав себя, постепенно в городах от Дальнего Востока до самого Запада страны открывались новые клиники, а вместе с тем расширялись и возможности учреждения.

- Опыт, накопленный к настоящему времени, позволяет нам предлагать полный цикл решения проблем слабослышащих людей. Это значит, что диагностику слуха, консультацию или лечение специалиста, а также подбор слухового аппарата с дальнейшим сервисным обслуживанием пациент получает в одном месте, - подчеркнула Елена Бородина.

В 2021 году «Аудионика» обзавелась своим собственным сервисным центром - лабораторией по ремонту и обслуживанию цифровых слуховых аппаратов, аналогов которой нет на всем Дальнем Востоке. Для справки – единственная подобная лаборатория до 2021г. находилась только в Москве. Местный сервисный центр позволяет в разы ускорить сроки диагностики слуховых аппаратов на предмет исправности и возможного ремонта, так как теперь нет необходимости отправлять изделие в сервисный центр производителя.

- Благодаря наличию собственной лаборатории, оснащенной самым современным оборудованием, включая 3D-принтер, мы сократили срок изготовления индивидуальных ушных вкладышей с 14 до 1-3х дней, сохранив, при этом, прежнюю цену. Кроме индивидуальных ушных вкладышей, в сервисной лаборатории изготавливают профессиональные и защитные беруши, а также акваплаги и корпуса для внутриушных цифровых слуховых аппаратов.

Аудиологическое оборудование, используемое в клиниках сети «Аудионика», производится датской фирмой Interacoustic – одним из всемирно признанных лидеров отрасли, что позволяет не сомневаться в точности результатов обследований, влияющих на правильный подбор слухового аппарата. Техника ежегодно обновляется и проходит калибровку.

Работа «Аудионики» высоко оценивается как пациентами, так и всевозможными экспертами отрасли. Так, на протяжении последних четырех лет клиника стабильно забирает первые и призовые места региональных конкурсов в сфере здравоохранения. Сегодня в Хабаровске работает два отделения, где каждый может получить консультацию сурдолога или сурдоакустика, пройти диагностику слуха на современном оборудовании, получить при необходимости лечение органов слуха и решить практически любую проблему с тугоухостью.

- Каждый человек, вне зависимости от возраста, достоин того, чтобы слышать все звуки этого мира! Мы являемся частью звукового мира, а видимый мир мы только наблюдаем. Слепой человек продолжает общаться с людьми, в то время как глухой оказывается в изоляции. Поэтому возвращая людям слух, мы возвращаем им качество жизни.