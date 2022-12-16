Строительство тепломагистрали и расселение аварийного жилого фонда: итоги 2022 года по работе Хабаровского края в сфере ЖКХ

Владельцы квартир в домах по проспекту 60-летия Октября теперь получают новое жилье Фото: Правительство Хабаровского края

Испытания, с которыми столкнулась страна, не помешали Хабаровскому краю продолжать свое развитие в течение всего года. Растут доходы бюджета, строятся новые социальные объекты, дороги, жилые дома, в том числе предназначенные для расселения очередников и обманутых дольщиков. Край направляет большие усилия на обеспечение экологической безопасности и повышение комфорта проживания населения, где большую роль играет эффективность работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В развитии отрасли ЖКХ региону помогает участие в национальном проекте «Жилье и городская среда», в рамках которого выполняется целевой показатель «Увеличение объема жилищного строительства, в том числе за счет ввода многоквартирных жилых домов». Регион планирует массовую застройку микрорайона «Ореховая Сопка», а также микрорайонов №6 и №7, чье функционирование будет возможно только при наличии дополнительной тепломагистрали. Так, край взялся за создание объекта «Тепломагистраль №35» от Хабаровской ТЭЦ-3 - тепловой сети протяженностью 10,6 километра. Улучшение качества жизни благодаря масштабному проекту почувствуют более 30 тысяч семей. Общая сумма выделенных на строительство ТМ-35 средств - 5,45 миллиарда рублей.

Многие уже введенные в эксплуатацию многоквартирные дома нуждаются в тех или иных обновлениях, поэтому за 2022 год капитальный ремонт был проведен в 520 домах, что превысило изначальный показатель плана, установленный на отметке в 505 домов. Все проведенные ремонтные работы обошлись в 839,4 миллиона рублей.

В то же время есть еще жилье, состояние которого оставляет желать лучшего, и где уже не поможет никакой ремонт, поэтому здесь нужны более серьезные меры. Так, в крае реализуется программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. По итогам текущего года в рамках программы удалось расселить 463 человека, проживавших на территории площадью более восьми тысяч квадратных метров.

Параллельно ведется работа по переселению из жилищного фонда, признанного аварийным уже после 1 января 2017 года, большую часть которого составили многоквартирные дома по проспекту 60-летия Октября в Хабаровске. Уже до конца 2022 года планируется расселить из этих домов 170 человек.

Край работает над улучшением экологического фона с помощью реализации регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами». Для эффективного разделения ТКО были закуплены 430 контейнеров, которые установили на территориях городских округов «Город Хабаровск» и «Город Комсомольск-на-Амуре». Для более удобного накопления и утилизации ТКО регион постепенно переходит на евроконтейнеры. Распоряжением губернатора Михаила Дегтярева Хабаровск получил помощь в размере 30 миллионов рублей, что позволило приобрести в столице 1483 евроконтейнера.

2022 год выдался продуктивным для Хабаровского края в вопросах благоустройства, для чего реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды». По итогам года в 53 муниципальных образованиях края появились 93 благоустроенные общественных территории, на что из бюджета было выделено 374 миллиона рублей. Решение о том, какие именно территории нуждались в благоустройстве, принималось жителями края, принимавшими участие в онлайн-голосовании.

Кроме того, девять муниципальных образований края стали участниками федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке», благодаря которой в 2022 году благоустроено 160 дворовых территорий. Финансовая поддержка федерального центра в этой большой работе составила 1121 миллион рублей.