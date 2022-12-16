Слил интимное видео: житель Магадана отомстил бывшей из-за испорченного вечера

Порнографические кадры парень скинул в чат с друзьями. Тематическое фото Фото: Иван ВИСЛОВ

Магаданец Олег (имя изменено - прим. ред.) встречался с девушкой, но отношениям пришел конец. За время, проведенное вместе, 22-летний парень успел сварганить компромат на возлюбленную. Сама магаданка об этом не подозревала.

В какой-то момент пара тихо и мирно рассталась. Примерно через полгода Олег пошел в клуб, где ему дали от ворот поворот. Парень решил позвонить бывшей, которая была знакома с некоторыми сотрудниками бара. Магаданец просил договориться за него, но 20-летняя девушка наотрез отказалась.

Это парня и разозлило. Да настолько, что он решил достать козырь в виде интимного видео бывшей. Порнографические кадры Олег скинул в чат с друзьями, где его успели посмотреть по меньшей мере трое человек. Девушка об этом прознала и обратилась в правоохранительные органы.

РЕАКЦИЯ

Сперва уголовное дело было заведено по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Сейчас к нему прибавилось новое - «Незаконное изготовление в целях распространения, а также распространение порнографических материалов, совершенное с использованием сети «Интернет». Дополнительный эпизод появился на основании комплексной судебной экспертизы.

- По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

За изготовление интимных кадров парню грозит до шести лет колонии. За вмешательство в частную жизнь - до двух лет лишения свободы.

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