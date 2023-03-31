«Мамочка, мне страшно заходить домой»: что происходит за стенами старой коммуналки в Хабаровске

Хабаровчанка с дочерью вынуждены жить в нечеловеческих и опасных условиях Фото: скриншот с видео

«Каждый день моя дочь приходит домой после школы, и я, находясь на работе, переживаю, боюсь, вдруг что-то произойдет, обвалится потолок, обрушатся стены. Жить дома стало просто невозможно…». Хабаровчанка Нина уже устала бить во все колокола, добиваясь расселения аварийного жилья. Ее комната в коммуналке абсолютно не пригодна для жизни, каждый день женщина боится, что потолок вот-вот упадет на нее или ее 11-летнюю дочь, задавит их насмерть. А еще, что покусают крысы, или того хуже, произойдет тотальное обрушение всего дома.

Дом на Локомотивной 12 Б без подвала, при изменении температуры на улице он начинает «гулять», стены и полы ходят ходуном, а дверцы на шкафах произвольно открываются. Помимо прочего, в полу образовываются щели, зимой стоит жуткий холод, а по весне в дырки повадились лазить крысы и мыши. Мама и дочь уже вынуждены были завести кошку, чтобы та хоть как-то отпугивала неприятную живность.

Потолок начал трескаться и провисать Фото: предоставлено редакции

- Дыры в полу и стенах я затыкаю тряпками, засыпаю туда отраву, но крысы умудряются прогрызать ткань и забираться внутрь. О том, в каком состоянии стены и потолок - вообще страшно даже говорить. Что бы я не делала, штукатурка валится. От постоянной сырости на стенах плесень, ее уже видно невооруженным взглядом. Ребенок начал часто кашлять, болеть, я уже не знаю, что делать, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Нина.

Комната находится у Нины в собственности. Их дом признан аварийным и подлежит расселению, но до 2025 года. Доживать все это время в такой комнате и ждать, пока не дадут новое жилье - это значит, каждый день быть в сильном стрессе и страхе за собственные жизни. Невыносимой ситуация стала пару лет назад, а за последний год хозяйка буквально поседела. И все это из-за сильных переживаний за здоровье своей семьи.

К слову, в подъезде ситуация ничуть не лучше. В 2012 году произошел пожар, как говорит хабаровчанка, подъезд тогда кто-то поджег намеренно. Жителей дома экстренно эвакуировали, огонь потушили, но кто-то в итоге вырезал все батареи. Зимой сюда задувает снег, никакого отопления, естественно, нет, а входная дверь давно не закрывается - косяки и коробки повело.

Из щелей ползут крысы и мыши Фото: предоставлено редакции

Крыша на доме скатная, зимой, разумеется, на ней лежит снег, а с приходом тепла все начинает таять и образовывать сосульки. Выйти и зайти в этот период в подъезд страшно, если ледяные глыбы начнут падать с крыши, человека просто задавит насмерть.

- В подъезд невозможно зайти, все ходуном ходит, дома, даже при малейшем передвижении, все шатается. Шкафы сами открываются. Чтобы вы понимали всю абсурдность ситуации - мы на цыпочкам ходим по дому. Дочь – школьница, ей всего 11 лет, все равно в этом возрасте ей еще поскакать хочется, ребенок ведь, но она понимает, что категорически нельзя, - рассказывает хабаровчанка.

А еще, в доме бесконечно отрубается электричество, ремонтировать сети никто не спешит, на починку приезжают лишь после того, как жители несколько раз обратятся.

По словам Нины, жить в таких условиях просто невозможно. Хабаровчанка уже долгое время пытается добиться внеочередного расселения, но пока результата нет. Со своей проблемой она обратилась во многие инстанции, от администрации. до прокуратуры, проблемой занялись и в хабаровском отделении Общероссийского народного фронта.

- В ОНФ меня встретили приветливо, все рассказали, как поступить, что делать, весь план работы. На днях представители приезжали, сняли видео, в каком состоянии жилье. Руководитель исполкома Юрий Рошка отнесся к ситуации очень участливо, они обратились в мэрию с просьбой расселить наш дом досрочно.

Буквально накануне ОНФ опубликовал в своем телеграм-канале пост об этой ситуации. Специалисты отмечают, что Нина даже бегать дочери по дому не разрешает, потому что опасно.

- Ситуацию усугубляет незаконная перепланировка несущих конструкций в квартире на 2 этаже. Из-за сноса несущих перегородок стал провисать потолок, появились трещины. Малоимущая семья вынуждена проживать в невыносимых и опасных для жизни и здоровья условиях. Мы обратились в администрацию города с просьбой рассмотреть возможность о досрочном расселении семьи Кареевых, - рассказали в ОНФ.

После публикации в сети ситуацией заинтересовался следственный комитет края. Сейчас они будут выяснять, какие меры предпринимались должностными лицами в целях поддержания общедомового имущества в безопасном для жильцов дома состоянии, оценивать совокупность действий, направленных на расселение жильцов дома.

Нина же намерена довести дело до конца, она готова стучаться в любые двери, дойти до правительства Хабаровского края и даже до приемной президента России. Хабаровчанка будет делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность своей дочери.