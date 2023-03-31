Андрей Белоглазов: «Столица Хабаровского края получит Стратегию своего развития»

Город добивается положительных результатов путем совместной работы федерального Правительства, руководства края, администрации города и всего депутатского корпуса Фото: Администрация Хабаровска

На прошедшей неделе глава городского округа «Город Хабаровск» выступил с традиционным отчетом перед Хабаровской городской Думой о результатах деятельности Мэра и администрации города за 2022 год.

Сергей Анатольевич Кравчук подробно остановился на развитии муниципального сектора экономики, состоянии бюджета города, новациях в социальной сфере, эффективности участия в национальных проектах страны и вовлеченности горожан в решении задач специальной военной операции. Отчет получился полновесный с экономическими расчетами и финансовыми выкладками. Внушительными оказались цифры и по объемам строительства. Город радует своими новостройками и заинтересованностью крупного бизнеса в строительстве - построены крупные торгово-развлекательные центры: «Броско Молл», «Стрелка», «Космопорт»; на площадке «Аэропорт» возведен новый пассажирский терминал внутренних авиалиний пропускной способностью три миллиона человек в год. Продолжается ввод в строй новых спортивных сооружений.

Отрадно, что власть слышит запросы населения. На протяжении длительного времени в администрацию и к депутатам шел поток запросов, по проблеме транспортного обеспечения. Личное внимание мэра города, губернатора края позволило произвести корректировки бюджета и в прошлом году приобрести четыре троллейбуса с увеличенным автономным ходом на сумму 100 миллионов рублей, заключены муниципальные контракты на поставку еще шести на сумму 165 миллионов рублей. К концу 2023 года планируется, что на маршруты города выйдут 17 новых троллейбусов. И таких позитивных моментов в копилке города оказалось много. Лично я думаю, что позитивные сдвиги - это результат совместной работы федерального Правительства, руководства края, администрации города и всего депутатского корпуса.

Но у нас осталось много и нерешенных вопросов. Нам не хватает школ и детских садов. Нужно изыскивать средства и на закупку новой техники для оперативной ликвидации природных последствий. Живем-то мы с вами в особой климатической зоне. Актуальна тема и по расселению людей из аварийного жилья. Решить все проблемы в раз не получится. Возможности муниципального бюджета ограничены, и нужно научиться расставлять приоритеты в муниципальном управлении, наращивать доходную часть бюджета, уметь привлекать федеральные средства и эффективнее использовать имеющийся опыт планирования.

Мэр каждый год выносит на публичное обсуждение итог годовой работы и эта процедура вполне обыденная, но в этом году Отчет ждали все, и к нему было привлечено особое внимание. Впервые за много лет в мероприятии приняли участие представители краевого правительства, высокое представительство Законодательной думы, представители науки, промышленного комплекса города, общественность, СМИ. Дело в том, что экономика города является индикатором политических, социально-экономических процессов края и всего Дальневосточного региона страны. Кроме того мэр города пригласил всех жителей городского округа к формированию Стратегии развития города. Депутаты единогласно приняли Отчет мэра и выразили желание стать активными участниками выработки Стратегии. Будут собраны все предложения от жителей всех 35 избирательных округов, обработаны и внедрены, как основа работы над перспективным документом.