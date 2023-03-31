Депутаты городской Думы Хабаровска передали на краевой уровень МПС «Южная» с целью дальнейшей модернизации

Модернизация позволит перерабатывать до 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов ежегодно Фото: Правительство Хабаровского края

Решением депутатов хабаровской городской Думы МПС «Южная» была передана из муниципальной собственности города в государственную собственность Хабаровского края. Инициативу поддержало большинство депутатов в ходе внеочередного заседания Хабаровской городской Думы.

Принятое решение показывает, что регион встраивается в механизм реализации новой модели обращения с ТКО, которая внедряется по всей стране.

- Согласно вышедшему указу президента России, 100 процентов мусора должно подлежать сортировке, а порядка 50 процентов мусора подлежит захоронению. Для реализации этого указа правительству края необходимо будет увеличивать мусороперерабатывающие мощности. Модернизация обойдется в сумму более миллиарда рублей, но таких средств нет ни в бюджете города, ни в бюджете края, - рассказал «КП» - Хабаровск» Иван Фоменко, депутат хабаровской городской Думы.

Кроме того, на сегодняшний день МПС «Южная» не обладает необходимой мощностью для обработки ТКО, образующихся на территории городского округа. На данный момент мощности должны достигать 194 тысяч тонн ТКО в год, в связи с чем требуется модернизация станции.

Выход из ситуации видится в участии края в нацпроекте «Экология», с помощью чего необходимая денежная сумма будет компенсирована федеральным бюджетом. Однако обязательным условием участия в национальном проекте является именно передача мусороперегрузочной станции «Южная» на краевой уровень.

Модернизация МПС, в первую очередь, отвечает интересам жителей города, которые увидят изменения в квитанциях, где снизится стоимость тарифа. Изменения будут обусловлены, прежде всего, сокращением плеча перевозки твердых коммунальных отходов.

После изменений в законодательстве полномочия по переработке ТКО были переданы субъекту – Хабаровскому краю. Принимая во внимание данные изменения, расходы с бюджета городского округа на содержание МПС «Южная» могли квалифицироваться, как нецелевые расходы бюджета Хабаровска. Поэтому передача станции свидетельствует о том, что полномочия по обращению с отходами больше не являются полномочиями местного значения.