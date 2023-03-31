Яна Лантратова: Педагоги способны предотвратить духовный кризис в нашей стране

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению рассказала о вызовах в сфере образования

Окружной обучающий семинар «Разговоры о важном для взрослых» для сотрудников сферы образования и культуры Дальнего Востока стартовал 30 марта в Москве. Организация события, которое проводится впервые, заслуга аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, который лично курирует проведение мероприятий.

Организация семинара стала реакцией на призыв президента России Владимира Путина изменить подход к российскому образованию, который был озвучен в ходе недавнего обращения к Федеральному собранию. Новое время диктует новые условия, поэтому о современных вызовах в сфере образования участникам мероприятия рассказала заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова.

- Педагоги - это те люди, от которых зависит будущее нашей страны. Именно они могут предотвратить в нашей стране духовный кризис, который процветает в других государствах. Именно педагоги смогут разоблачить мифы, распространяющиеся о нашей культуре в западных странах, - заявила Яна Лантратова.

Важность профессии педагогов для развития поколений, которым предстоит создавать будущее страны, подтверждается и тем, что 2023 год был объявлен в России годом педагога и наставника. Как отметила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению, сегодня проблемы учителей и поиски путей их решения требуют большого внимания.

Так, в настоящее время в Государственной Думе ведется обсуждение законопроектов, направленных на повышение престижа педагогов. Одна из основных задач – расширение социальной и материальной поддержки, которая послужит фактором для привлечения новых кадров.

Участие в семинаре в очном формате и в режиме ВКС приняли около 3000 представителей сферы образования. Из них порядка 380 человек – слушатели из Хабаровского края, среди которых работники школ, детских садов, вузов, представители общественных организаций, депутаты.

В регионе уже были сделаны первые шаги по изменению подхода к образованию. Хабаровский край стал одним из участников проекта «Навигаторы детства», который предполагает появление советников директором по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Инициатива будет внедрена в 230 общеобразовательные организации региона к началу следующего учебного года.