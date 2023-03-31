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31 марта 2023 8:18

«Бой шел семь минут без остановок»: чемпион России по карате из ЕАО готовится стать лучшим на мировой арене

Боец из ЕАО стал абсолютным чемпионом России по карате
Кирилл КУЗНЕЦОВ
Максим Екимов стал лучшим на прошедшем чемпионате России во Владивостоке. Фото: Организация Каратэ Киокушинкай в России

Максим Екимов стал лучшим на прошедшем чемпионате России во Владивостоке. Фото: Организация Каратэ Киокушинкай в России

Во Владивостоке 25-26 марта 2023 года прошел чемпионат России в абсолютной весовой категории по киокушинкай карате. На титул абсолютного чемпиона России претендовали более 600 спортсменов из более 30 регионов страны, однако с победой уехал Максим Екимов из поселка Николаевка, что в ЕАО.

Спортсмены в течение долгих лет проделывают большую работу, работая над своим телом, дисциплиной и характером, чтобы попасть на крупные соревнования и доказать свое превосходство среди лучших. И сколько бы сотен или тысяч человек не приехали на соревнования - победитель всегда будет только один. На прошедшем во Владивостоке чемпионате России по киокушинкай карате этим единственным победителем стал Максим Екимов – уроженец поселка Николаевка Еврейском автономной области. Боец рассказал в интервью «КП» - Хабаровск» о своих эмоциях после победы и о дальнейших планах по покорению спортивных высот.

«К ТАКИМ ТУРНИРАМ ИДУТ ВСЮ ЖИЗНЬ»

Соревнования в абсолютной весовой категории предполагают отсутствие определенной весовой категории – победить нужно всех, кто выходит на татами, сколько бы соперник не весил. Чемпионат России в абсолютной категории состоялся в этом году впервые за несколько лет и считается одним из самых престижных турниров для каратистов, поэтому победа требует серьезной подготовки.

В абсолютной весовой категории спортсмены сражаются с любым весом. Фото: Организация Каратэ Киокушинкай в России

В абсолютной весовой категории спортсмены сражаются с любым весом. Фото: Организация Каратэ Киокушинкай в России

- На самом деле, к таким турнирам идут всю жизнь, потому что это престижное событие, где дерутся самые сильные бойцы России всех весовых категорий. Поэтому путь к таким победам очень долгий. Раньше я не добирался до побед на Чемпионатах России, но сейчас, наконец, получилось, и теперь надеюсь, что такие турниры будут проходить каждый год, - рассказал «КП» - Хабаровск» Максим Екимов.

Турнир собрал сильнейших бойцов более 30 регионов страны, и в борьбе за титул никто не собирался уступать. Поэтому мечта Максима о победе в чемпионате могла разбиться еще в самом первом поединке, однако каратист из ЕАО смог справиться.

- В первом бою мне попался боец – чемпион России в категории 70 килограммов. Маленький, юркий, постоянно крутил меня. Ситуация осложнилась, когда я получил Гантэн ичи - первое предупреждение, которое означает, что половину победы отдают сопернику. Но меня спасло, что смог забрать Вазари – когда половину победу уже отдают мне за эффективный прием. Это и позволило пройти дальше. Во втором бою был соперник весом 110 килограммов – тяжелый бой, но победить удалось быстро. Следующий боец был еще тяжелее - большой, высокий парень, с которым бились на равных, но я смог победить в первое время и добрался до финала.

Главный поединок за титул выдался для Максима самым тяжелым. Москвич, уже ставший чемпионом в категории до 90 килограммов, проявил в финале невероятное упорство и совсем не собирался сдаваться.

- Мы дрались с ним семь минут, но победителя так и не выявили. В итоге, сильнейший был определен с помощью тамэсивари – разбивания досок. Он разбил 15, а у меня оказалось 17 досок. Сразу после окончания боя почувствовал легкость, пришло осознание, что все это закончилось, и что после изнурительных ежедневных тренировок, наконец, можно будет отдохнуть хотя бы пару недель. Я оставил очень много сил и эмоций, и особенно приятно, что все это помогло выиграть бой.

Следующая цель бойца из ЕАО - попаданием в четверку лучших на чемпионате мира. Фото: Организация Каратэ Киокушинкай в России

Следующая цель бойца из ЕАО - попаданием в четверку лучших на чемпионате мира. Фото: Организация Каратэ Киокушинкай в России

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА - ЧЕМПИОНАТ МИРА

В карате Максим попал благодаря своему старшему брату Владиславу – первому каратисту в семье. В семь лет Максим понял, что тоже хочет попробовать свои силы, и с тех пор остается преданным этому виду спорта.

На данный момент победа на чемпионате России является главным триумфом бойца, и к нему можно было прийти только путем ежедневной работы над собой.

- В течение семи дней в неделю у меня около 12 тренировок: карате, тренажерный зал, бассейн, беговые дорожки. Множество людей помогают мне в том, чтобы я выходил на татами и доказывал, что все возможно. Моя семья, моя девушка, мои тренеры - Семченко Роман, Башкиров Евгений, Екимов Владислав - все эти люди вносят свой вклад в мои победы, поэтому при успехах я не говорю, что я победил, а всегда говорю, что это мы победили.

Спортсмен не собирается останавливаться на достигнутом и готовится к покорению международных турниров. В 2019 году Максим Екимов остановился в шаге от попадания в восьмерку сильнейших бойцов на Абсолютном чемпионате мира. Следующий чемпионат, который проводится каждый четыре года, пройдет в 2023 году в Японии. Там спортсмен ставит для себя задачу-минимум – попадание в топ-4.

Максим уже два года работает детским тренером, занимается с детьми от четырех до восьми лет. Ребята всегда следят за соревнованиями своего тренера, поздравляют с победами, фотографируются с кубками. Для маленьких бойцов Максим является наставником и примером. А когда твоих успехов ждет команда, подрастающее поколение, поселок Николаевка и весь ЕАО, то не остается никакого другого выбора, кроме как идти без оглядки к новым победам.

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