«Бой шел семь минут без остановок»: чемпион России по карате из ЕАО готовится стать лучшим на мировой арене

Максим Екимов стал лучшим на прошедшем чемпионате России во Владивостоке. Фото: Организация Каратэ Киокушинкай в России

Во Владивостоке 25-26 марта 2023 года прошел чемпионат России в абсолютной весовой категории по киокушинкай карате. На титул абсолютного чемпиона России претендовали более 600 спортсменов из более 30 регионов страны, однако с победой уехал Максим Екимов из поселка Николаевка, что в ЕАО.

Спортсмены в течение долгих лет проделывают большую работу, работая над своим телом, дисциплиной и характером, чтобы попасть на крупные соревнования и доказать свое превосходство среди лучших. И сколько бы сотен или тысяч человек не приехали на соревнования - победитель всегда будет только один. На прошедшем во Владивостоке чемпионате России по киокушинкай карате этим единственным победителем стал Максим Екимов – уроженец поселка Николаевка Еврейском автономной области. Боец рассказал в интервью «КП» - Хабаровск» о своих эмоциях после победы и о дальнейших планах по покорению спортивных высот.

«К ТАКИМ ТУРНИРАМ ИДУТ ВСЮ ЖИЗНЬ»

Соревнования в абсолютной весовой категории предполагают отсутствие определенной весовой категории – победить нужно всех, кто выходит на татами, сколько бы соперник не весил. Чемпионат России в абсолютной категории состоялся в этом году впервые за несколько лет и считается одним из самых престижных турниров для каратистов, поэтому победа требует серьезной подготовки.

В абсолютной весовой категории спортсмены сражаются с любым весом. Фото: Организация Каратэ Киокушинкай в России

- На самом деле, к таким турнирам идут всю жизнь, потому что это престижное событие, где дерутся самые сильные бойцы России всех весовых категорий. Поэтому путь к таким победам очень долгий. Раньше я не добирался до побед на Чемпионатах России, но сейчас, наконец, получилось, и теперь надеюсь, что такие турниры будут проходить каждый год, - рассказал «КП» - Хабаровск» Максим Екимов.

Турнир собрал сильнейших бойцов более 30 регионов страны, и в борьбе за титул никто не собирался уступать. Поэтому мечта Максима о победе в чемпионате могла разбиться еще в самом первом поединке, однако каратист из ЕАО смог справиться.

- В первом бою мне попался боец – чемпион России в категории 70 килограммов. Маленький, юркий, постоянно крутил меня. Ситуация осложнилась, когда я получил Гантэн ичи - первое предупреждение, которое означает, что половину победы отдают сопернику. Но меня спасло, что смог забрать Вазари – когда половину победу уже отдают мне за эффективный прием. Это и позволило пройти дальше. Во втором бою был соперник весом 110 килограммов – тяжелый бой, но победить удалось быстро. Следующий боец был еще тяжелее - большой, высокий парень, с которым бились на равных, но я смог победить в первое время и добрался до финала.

Главный поединок за титул выдался для Максима самым тяжелым. Москвич, уже ставший чемпионом в категории до 90 килограммов, проявил в финале невероятное упорство и совсем не собирался сдаваться.

- Мы дрались с ним семь минут, но победителя так и не выявили. В итоге, сильнейший был определен с помощью тамэсивари – разбивания досок. Он разбил 15, а у меня оказалось 17 досок. Сразу после окончания боя почувствовал легкость, пришло осознание, что все это закончилось, и что после изнурительных ежедневных тренировок, наконец, можно будет отдохнуть хотя бы пару недель. Я оставил очень много сил и эмоций, и особенно приятно, что все это помогло выиграть бой.

Следующая цель бойца из ЕАО - попаданием в четверку лучших на чемпионате мира. Фото: Организация Каратэ Киокушинкай в России

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА - ЧЕМПИОНАТ МИРА

В карате Максим попал благодаря своему старшему брату Владиславу – первому каратисту в семье. В семь лет Максим понял, что тоже хочет попробовать свои силы, и с тех пор остается преданным этому виду спорта.

На данный момент победа на чемпионате России является главным триумфом бойца, и к нему можно было прийти только путем ежедневной работы над собой.

- В течение семи дней в неделю у меня около 12 тренировок: карате, тренажерный зал, бассейн, беговые дорожки. Множество людей помогают мне в том, чтобы я выходил на татами и доказывал, что все возможно. Моя семья, моя девушка, мои тренеры - Семченко Роман, Башкиров Евгений, Екимов Владислав - все эти люди вносят свой вклад в мои победы, поэтому при успехах я не говорю, что я победил, а всегда говорю, что это мы победили.

Спортсмен не собирается останавливаться на достигнутом и готовится к покорению международных турниров. В 2019 году Максим Екимов остановился в шаге от попадания в восьмерку сильнейших бойцов на Абсолютном чемпионате мира. Следующий чемпионат, который проводится каждый четыре года, пройдет в 2023 году в Японии. Там спортсмен ставит для себя задачу-минимум – попадание в топ-4.

Максим уже два года работает детским тренером, занимается с детьми от четырех до восьми лет. Ребята всегда следят за соревнованиями своего тренера, поздравляют с победами, фотографируются с кубками. Для маленьких бойцов Максим является наставником и примером. А когда твоих успехов ждет команда, подрастающее поколение, поселок Николаевка и весь ЕАО, то не остается никакого другого выбора, кроме как идти без оглядки к новым победам.