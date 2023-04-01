Надежда Преподобная: Важно создавать инструменты защиты нашего культурного мира

Более 30 спикеров рассказали педагогам Хабаровского края о важности сохранения традиционных ценностей Фото: Правительство Хабаровского края

В феврале президент России заявил о необходимости поиска новых подходов к образовательной системе. Уже через месяц силами аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО и лично Юрия Трутнева был проведен Окружной обучающий семинар для сотрудников сфер образования, просвещения и культуры в ДФО, занимающихся воспитательной и патриотической работой.

В очном формате мероприятие в Подмосковье посетили около 250 педагогов и деятелей культуры из регионов Дальнего Востока. Общее число просмотров семинара в интернете преодолело отметку в 30000. Говоря о Хабаровском крае, среди участников отметились более 1700 человек – часть из них наблюдала за событием в 73 студиях, организованных на территории региона, а кто-то подключался к трансляции самостоятельно. Среди слушателей семинара – сотрудники школ, техникумов, общественных организаций, театров, библиотек, а также студенты.

На площадке семинара за два дня выступили более 30 именитых спикеров. Свои лекции представили писатели, политологи и представители государственной Думы. Выступления, в большинстве своем, были посвящены поиску методик и механизмов, которые помогут сохранить семейные ценности, и поспособствуют повышению качества воспитания патриотизма в молодежной среде.

- Важно создавать инструменты защиты нашего культурного мира, наших ценностей, которыми надо гордиться. Необходимо добиться сохранения и воспитания молодежи в духе традиционных ценностей. Это нравственные и духовные ориентиры, которые передаются из поколения в поколение и укрепляют гражданское единство России. Это должно идти красной нитью через все, что мы делаем. Для согласия в обществе надо подробно информировать людей о том, то делают органы власти и обеспечивать продвижение культурных ценностей в информационном пространстве, - рассказала Надежда Преподобная, заместитель министра культуры РФ.

Кроме того, Надежда Преподобная обратила внимание слушателей на необходимость разработки системы оценки проектов в области образования и культуры. Эта инициатива, по ее мнению, даст понимание того, насколько страна близка к достижению желаемого социального эффекта.

Все выступавшие спикеры сошлись во мнении, что количество проектов по патриотическому воспитанию молодежи должно увеличиваться. И большой толчок для развития данного направления уже был сделан Дальним Востоком с помощью Юрия Трутнева.