Смотрел на горящий труп, потягивая пиво: бездомный из Хабаровска убил ножом и шлакоблоком мужчину за оскорбление бывшей

В свои 32 года мужчина заработал серьезный срок, хладнокровно убив человека. Тематическое фото Фото: Александр ГЛУЗ

Хабаровчанин Петр (имя изменено - прим. ред.) - типичный представитель маргинльщины. Места жительства не имеет, регистрации - тоже, любит выпить и давно расстался с моральными принципами. В свои 32 года мужчина заработал серьезный срок, хладнокровно убив человека.

Бездомного Петра приютили знакомые, которые вели примерно аналогичный образ жизни. В мае 2022 года компания выпивала во дворе частного дома на Овражной улице. На огонек заглянула бывшая Петра, которая привела с собой нового 32-летнего собутыльника.

Мужчина влился в компанию, но позволил себе вольность, которая вышла ему боком. Когда приведшая его женщина ушла, он с усмешкой спросил: «Куда эта *** направилась?» Подобное Петр не стерпел и набросился на нового знакомого.

Бил нещадно - и не только руками да ногами. В ход пошел нож, затем - лопата и кирпич, а после - шлакоблок, который лежал во дворе. Петр нанес гостю не менее 22 ударов. От полученных травм мужчина скончался. Хабаровчанин накрыл тело одеялом и поджег, а сам в этот момент смотрел на огонь и продолжил пить.

Из показаний Петра следует, что в какой-то момент к нему пришло осознание сотворенного. Мужчина сам позвонил в полицию и добровольно сдался прибывшим оперативникам. Свою вину хабаровчанин признал.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

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