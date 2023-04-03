Фантомный таксист: житель Хабаровска заработал 300 тысяч рублей, не совершив ни одной поездки

На удочку хабаровского мошенника попались попутчики из разных регионов страны Фото: Иван ВИСЛОВ

Студент хабаровского ВУЗа совершил 39 денежных краж за период с 2021 по 2022 год, похищая средства с банковских карт жителей разных регионов страны. Мошенник находил жертв с помощью сервиса поиска попутчиков.

День за днем появляются новости о переводе мошенникам внушительных денежных сумм людьми, которые позже признаются, что не имеют понятия, как подобное могло с ними произойти. Но реалии таковы, что оказаться жертвой сегодня можно при совершенно любых обстоятельствах, даже откликнувшись на объявление о поиске попутчиков.

Искатели транспорта, который поможет им добраться до пункта назначения, откликались на объявление в специальном сервисе. На объявление отвечал пользователь, настаивавший на необходимости предварительного бронирования места в его автомобиле. Для брони пользователи получали в мессенджере ссылку, где предстояло заполнить форму, включающую, помимо прочего, информацию о реквизитах банковской карты. После заполнения всех данных жертвы получали код, который также необходимо было ввести в форме.

Сервис предупреждает, что оплачивать услугу водителю следует только после успешного завершения поездки. Тем не менее, без лишних вопросов, люди вводили поступивший код, после чего деньги исчезали со счетов потенциальных пассажиров, которые так никуда и не уехали. В попытках разрешить недоразумение, пользователи писали и звонили злоумышленнику, но на том конце провода слышалось только сообщение о том, что абонент недоступен.

Мошенник позаботился о собственной безопасности. Ссылки для бронирования генерировались специальной программой, а для связи с потерпевшими использовался сервис подмены телефонных номеров. Украденные средства также поступали не на карту хабаровчанина, а на счета третьих лиц. Однако афериста все же удалось вывести на чистую воду.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю. 20-летний Житель Хабаровска ранее не был судим, не привлекался по уголовным делам или административным правонарушениям, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД по Хабаровску.

Студент не был изобретателем данной схемы заработка, отыскав ее в интернете. Лжевладелец авто не отказывал никому, представляясь жителем разных регионов. Таким образом, в алчные руки мошенника попали 39 пользователей сервиса из Хабаровского, Приморского, Красноярского краев, Татарстана, Хакасии и других регионов России, отправив, в общей сложности, около 300 тысяч рублей.

Как установило следствие, задержанный попал на радар полицейских впервые. Студент имеет хорошую характеристику в учебном заведении и не имеет явных увлечений, требующих срочного вливания денег. Тем не менее, примерное поведение не освобождает от ответственности, поэтому хабаровчанину грозит до шести лет лишения свободы по статье «Кража».

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