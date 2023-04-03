Происшествие произошло на открытом балконе Фото: предоставлено редакции
Газовый баллон взорвался в Хабаровске вечером 3 апреля. Это случилось в жилом комплексе «Восточный», по улице карла Маркса, 144/2Г. На место выехали спецслужбы.
По словам очевидицы, это случилось на седьмом этаже дома.
- Взрыв был в первом подъезде. К нам приехали пожарные машины и газовики. Но никакой шумихи нет, все спокойно ходят, - рассказала «КП» - «Хабаровск» местная жительница.
По словам девушки, дыма на месте не видно, ничего не загорелось. К счастью, никто не пострадал, людей эвакуировать не пришлось.
В жилом комплексе "Восточный" в Хабаровске произошел взрыв бытового газа
Фото: Мария ИВАНОВА
Как стало известно редакции, все произошло на открытом балконе, где и находился баллон. От взрыва сломалась перегородка между двумя балконами. Вероятно, ЧП произошло из-за неправильной эксплуатации оборудования или же из-за перепадов температур. Сегодня, 3 апреля, днем столбик термометра показывал рекордные 18-20 градусов выше нуля. На данный момент температура опустилось до +10.
Напомним, в феврале взрыв бытового газа произошел в Новосибирске. Там последствия происшествия были гораздо ужаснее - погибло несколько человек.
Специалисты напоминают, что основной причиной взрывов газовых баллонов является нарушение правил эксплуатации.
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