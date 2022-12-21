Ирина Сысуева: Сейчас в моде индивидуальность, и нам очень важно сохранить ее

Ирина Сысуева, учредитель ООО «Атласмед», главный врач косметологической клиники «Атлас», косметолог, дерматовенеролог, тренер компании Galderma по препаратам Restylane и Sculptra, тренер компании Mastelli по препаратам Plinest Фото: Сергей ПЯТКОВ

Каждая женщина мечтает выглядеть на миллион. Но не стоит забывать о том, что косметология, к услугам которой прибегают в погоне за красотой, - это сфера медицины. Поэтому для проведения любой процедуры должны быть строгие показания. Важно не переборщить. О том, какие методики и препараты используют для омоложения кожи и не только, говорили в прямом эфире РАДИО КП (88,3 FM) c учредителем ООО «Атласмед», главным врачом косметологической клиники «Атлас», косметологом, дерматовенерологом, тренером компании Galderma по препаратам Restylane и Sculptra, тренером компании Mastelli по препаратам Plinest Ириной Сысуевой.

- Косметологией я занимаюсь 16 лет, а клиника существует уже четыре года, все мы - опытные доктора, мы стараемся нести позитив и красоту в этот мир и делать его прекраснее. Я хочу сказать, что сейчас косметология и не имеет границ, потому что косметология помолодела, к нам приходят даже дети, естественно, в сопровождении своих законных представителей. Мы занимаемся проблемами акне, улучшения состояния кожи. Потому что отличный внешний вид – это, конечно, уверенность в себе. К нам приходят и взрослые пациенты, и пенсионеры, и люди среднего возраста. Для каждого из возрастной группы косметология доступна. Кроме того, гендерных различий косметология сейчас не имеет. Мы видим ежедневно на своем приеме мужчин, они хотят также выглядеть лучше, ухаживать за собой - и это правильно.

Эксперт рассказала, что когда пациент хочет обрести лучшую версию себя, специалисты должны направить его, помочь сделать правильный выбор. Информационные таблоиды говорят определенные вещи, и многие молодые пациенты под влиянием всех веяний хотят становиться другими.

- Сейчас в моде именно индивидуальность, и нам важно сохранить ее. Допустим, пациент хочет увеличить губы, их просто нет от природы. Важно подчеркнуть красоту, а не изменить и не обезобразить. Вот именно этим мы и занимаемся. Сейчас это общая тенденция в косметологии, общий принцип медицины - не навреди. А мы являемся именно медицинской организацией, поэтому мы стараемся делать все красиво, грамотно и профессионально. К нам приходят клиенты и в первую очередь обращаются к врачу, а мы заполняем медицинскую карту и беседуем с пациентом. Мы спрашиваем, что их волнует, и часто слышим такую фразу: «Скажите, что мне делать, и я скажу вам, что меня интересует». Но, уважаемые наши пациенты, очень важно, чтобы вы озвучили, что вас волнует, и потом уже, естественно, врач, проводя обследование вашей кожи, с помощью диагностики, мимических тестов, аппаратов диагностики кожи сможет сделать полный вывод, но без жалоб это невозможно. Все жалобы записываются в медицинскую карту. То, например, волнует сухость, высыпания, мимические морщины. Потому что то, как выглядите, вы знаете максимально подробно, вы каждый день подходите к зеркалу, естественно, специалист, он смотрит, проводя обследование на вас, но он может не знать, что после умывания у вас есть сухость, а через 10 минут она прошла. Это будет важным моментом при сборе анамнеза. Нам важно знать, какие процедуры вы делали заранее, какие есть заболевания, принимаете ли вы лекарства. Из этого будет исходить тактика лечения у врача-косметолога.