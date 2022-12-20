Александр Руденко: Семья - это постоянная работа над взаимоотношениями

Александр Руденко - основатель общественно полезного фонда «Страна смелых» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Семья - это ячейка общества. С древних времен союз мужчины и женщины был важнейшей частью человечества. Браки регистрировались властями, их функционирование подчинялось государственным законам, а также неписаным общественным правилам. Почему же этой структуре и по сей день уделяется сейчас много внимания? На эту тему говорили в прямом эфире на 88,3 FM с Александром Руденко - основателем общественно полезного фонда «Страна смелых».

- Мы недавно сделали проект. Была задача понять, а каким же образом можно увеличивать планирование и рождение детей? На эту тему мы поговорили со студентами колледжа. И когда начали с ними общаться, оказалось, то, что думаем мы, и что у молодежи в головах, сильно отличается. Например, мы выяснили, что не все молодые люди знают, что беременность - это ответственность двоих, венерические болезни - это ответственность двоих. Но при этом ребята достаточно активны и понимают в целом, чего хотят от жизни. С этим проектом мы заняли второе место в России. И мне кажется, что мы нащупали тему, от чего может зависеть крепкая семья. Это семейные традиции. Ребята представляли, что у них уже есть дети, и рассказывали, что они будут делать в кругу семьи. Кто-то будет ходить за грибами, печь пироги…

Эксперт рассказал, что когда наступает кризисное время, например, нужно куда-то переезжать, то женщина может быть в доме главной. Она может собирать узелки, думать, как приготовить, что сделать, чтобы у мужа были силы. И здесь мужчина слова не имеет. Но в основном мужчина все-таки во главе. Здесь должна быть ответственность.

- И более того, нужно работать над взаимоотношениями. Это как в том анекдоте, когда заканчивается туризм, начинается иммиграция. И тут должна быть проделана работа и с уступками, разрешением сложных ситуаций. На каждой сложной точке мы должны становиться другими, менять свое мировоззрение, чтобы двигаться дальше. Мне кажется, это определенная работа над собой и способ укрепления семьи.