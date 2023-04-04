Сегодня в Хабаровске на набережной спокойно, но очень ветрено Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Самое зрелищное и масштабное природное явление для Хабаровска - весенний ледоход на Амуре, в 2023 году начнется значительно раньше, чем в прошлые годы. Как рассказали «КП» - Хабаровск» гидрологи в дальневосточном УГМС, в этом году ледяные глыбы пойдут по Амуру уже совсем скоро - к концу этой недели.

В Хабаровске ледоход начнется 9 апреля Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Ледоход у города Хабаровска ожидается 9 апреля, на 11 дней раньше нормы. С затоком теплого воздуха в начале апреля дневные температуры поднимались на 10-12 градусов выше нормы, вскрытие южных притоков Уссури началось раньше нормы также на 10-12 дней, - сообщили редакции в УГМС.

Выходить на лед запрещено Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В прошлые выходные в регионе стояли аномально высокие температуры, в воскресенье столбик термометра показывал около 20 градусов выше ноля. Кроме того, уже в марте погода начала радовать хабаровчан теплыми днями.

В прошлом году реки вскрылись только в середине апреля, жители Хабаровска наблюдали ледоход 16 числа. В этом году посмотреть, как глыбы льда тяжелой массой движутся по Амуру, можно в ближайшие выходные.

Сейчас на Амуре обстановка спокойная, утром 4 апреля река была практически чистой, ближе к берегу лед растаял несколько дней назад, белое полотно простирается посередине реки. На видео запечатлено, что происходит на реке в настоящий момент.

Жителям региона стоит помнить, что выходить на тонкий лед весной особенно опасно. Сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю регулярно проводят рейды на берегу. Уже в прошлые выходные хабаровчане приходили на набережную, чтобы посмотреть на спокойную безмятежность реки, кто-то фотографировался, а некоторые даже пренебрегали правилами безопасности и ступали на лед, при том, что делать этого категорически нельзя.