Хабаровский край ворвался в двадцатку лучших регионов России в рейтинге социально-экономической устойчивости

Большой прирост в рейтинг краю дали показатели промышленной отрасли Фото: Правительство Хабаровского края

Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края, разработанная по инициативе губернатора Михаила Дегтярева, фактически представляет собой дорожную карту для правительства и бизнеса, четко задав цели и приоритеты. Эффективность ее реализации уже можно наблюдать, взглянув на обновленный рейтинг социально-экономической устойчивости регионов России, где Хабаровский край после первого квартала 2023 года вошел в двадцатку лучших субъектов страны.

Год начинался для региона на 23 строчке, однако сейчас край обосновался на 19 месте, поднявшись сразу на четыре пункта. Компанию во второй десятке Хабаровскому краю составили Камчатский край, Коми, Татарстан, Иркутская, Амурская, Свердловская, Московская, Кемеровская и Тюменская области.

При определении места региона в таблице, учитывался набор критериев, где в числе важнейших называется благосостояние населения, показатель которого формируется путем учета реальных доходов жителей. Не менее важная роль отводится уровню производства. По сравнению с прошлым кварталом, показатели Хабаровского края выросли по всем основным позициям.

- В отрасли транспортно-логистического комплекса и грузооборота зафиксирован рост порядка шести процентов. Это – та самая отрасль, которая внесла наибольший вклад в текущую позицию Хабаровского края. Принимая во внимание, что транспортный сектор является главной отраслью специализации региона, ее рост – значительное событие, которое объясняется прошлогодним транспортным маневром с европейского рынка на азиатский. Сказался увеличившийся грузопоток, так как край всегда являлся крупным транзитным регионом, - рассказал «КП» - Хабаровск» Артем Исаев, директор Института экономических исследований ДВО РАН.

Край отметился и промышленным развитием. Благодаря грамотной поддержке отраслей со стороны губернатора, регион уже укрепляет свои позиции и продолжит улучшать ситуацию в будущем.

- Есть рост в судостроении, что обусловлено гособоронзаказом. Прирост показателей в добыче металлических руд произошел по причине увеличения общего спроса на золото по всему миру. Показатель обработки древесины вырос на 13 процентов. Здесь результат связан с несколькими факторами. Разворот на восток побудил и крупные лесные компании с западных регионов России направиться на азиатский рынок. Кроме того, они еще и получили субсидии на дальние перевозки. Возникшая у дальневосточного лесного комплекса конкуренция побудила местные субъекты переориентироваться на внутренний рынок - на обработку древесины. Немаловажную роль сыграли также запреты на вывоз необработанной древесины и внедрение некоторых проектов в сфере деревообработки. Все это в сумме дало значительный прирост, который и стал причиной подъема Хабаровского края.