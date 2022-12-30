«Новое время»: пенсионеры могут открыть вклад в ВТБ на выгодных условиях

Алексей Близнюков, заместитель управляющего ВТБ в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

С прошлого года ВТБ выбрал одним из стратегических направлений работу на клиентов старшего возраста и разработал для них специальные условия. И уже сейчас виден планомерный прирост количества пенсионеров на обслуживании. О том, какие условия банк предлагает людям старшего возраста, говорили в прямом эфире РАДИО КП (88,3 FM) с заместителем управляющего ВТБ в Хабаровском крае Алексеем Близнюковым.

- Сколько пенсионеров перевели пенсию в ВТБ с начала 2022 года? Сколько всего пенсионеров Хабаровского сейчас обслуживается в ВТБ?

- К нам с начала года перевели пенсию более четырех тысяч клиентов старшего возраста. Именно Хабаровский край. Если говорить об общем количестве пенсионеров, которые находятся у нас на обслуживании, то это 11 тысяч. Фактически за два года с момента того, как мы начали заниматься данной стратегической инициативой.

- Что предлагаете старшему поколению? Какие-то льготы, преимущества?

- Для людей старшего поколения мы обеспечиваем повышенный процент на остаток по счету и специальные условия по вкладам. Карты «Мир» для пенсионеров выпускаем и обслуживаем бесплатно, наличные с них можно снимать без комиссии в банкоматах любых банков. И, безусловно, один из трендов последнего времени - это мошенничество. Соответственно, для людей старшего поколения мы бесплатно подключаем страховку на случай мошенничества на сумму до 100 тысяч рублей.

- Слышали, ВТБ проводит для пенсионеров какую-то акцию? Что нужно сделать, чтобы принять участие?

- Да, мы предлагаем для пенсионеров ставку до 8,51% по вкладу «Новое время». Чтобы получить такие условия, необходимо оформить карту для получения пенсионных выплат в банке ВТБ, перевести на нее пенсию и получить первое зачисление в период с 1 января ноября 2022 года по 28 февраля 2023. А также открыть вклад «Новое время» до 31 декабря 2022 года.

- А как перевести свою пенсию в ВТБ? Что нужно сделать, чтобы оформить пенсионную карту банка?

- Чтобы получить пенсию на карту ВТБ, есть три варианта: использовать сайт ВТБ. Для этого нужно быть зарегистрированным на «Госуслугах», если регистрации нет, то можно сделать это через «ВТБ-онлайн». Также можно пригласить курьера к себе на дом. Он заполнит все необходимые документы. Второй вариант - это использовать «ВТБ-онлайн». Кто предпочитает оформить карту в помещении банка, может выбрать любой удобный офис.