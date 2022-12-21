Александр Руденко: Здесь не нужно научать, нужно сопроводить человека, когда ему плохо

Александр Руденко, основатель общественно полезного фонда «Страна смелых» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Согласно данным «Википедии», милосердие - это одна из важнейших христианских добродетелей, исполняемая посредством телесных и духовных дел. К слову, данное качество человека очень редкое, и порой тяжело его разглядеть или увидеть. Так что такое милосердие, чем же оно отличается от доброты, жалости? Для чего нам оно нужно и нужно ли вообще? В этом вопросе разбирались с гостем прямого эфира на РАДИО КП (88,3 FM) Александром Руденко - основателем общественно полезного фонда «Страна смелых».