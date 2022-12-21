Андрей Субботин: Первая краевая больница - флагман здравоохранения Хабаровского края

Андрей Субботин - главный врач Хабаровской краевой клинической больницы №1 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Потребность в высококачественной медицинской помощи постоянно возрастает, ведь людям вообще свойственно стремиться к лучшему. Но не только поэтому. Здоровье – самый чувствительный фактор для каждого, и разумеется, каждый хочет обследоваться наиболее современными диагностическими методиками, получать эффективное лечение с помощью хорошего оборудования, с участием грамотных, высокопрофессиональных специалистов. Какими ресурсами располагает первая краевая, сколько пациентов в год принимают больница и поликлиника, насколько большой поток пациентов, какие обследования сегодня в первой краевой можно пройти - об этом и не только говорили в прямом эфире РАДИО КП (88,3 FM) c Андреем Субботиным - главным врачом Хабаровской Краевой клинической больницы №1.

- За короткий промежуток времени была проведена плановая работа - соответствующим образом, под руководством министерства здравоохранения Хабаровского края и лично зампреда Евгения Леонидовича Никонова. Нас также дважды посещал губернатор Хабаровского края. Перед коллективом были поставлены определенные задачи и по модернизации лечебного учреждения. Что мы можем сказать положительного? Один из болевых моментов был связан с пациентами, которые находятся на гемодиализе. Была изношенная материально-техническая база, были проблемы с кадровым составом. Но на сегодняшний день благодаря помощи губернатора и правительства мы вначале получили девять аппаратов, накануне пришли еще семь. Дальше был организован уронефрологический центр на базе наших трех отделений, создано отделение пересадки почки. 8 и 9 декабря мы сделали последовательно операции по пересадке почки. Далее, мы освоили большой спектр щадящих хирургических операций. Сегодня те пациенты, которые поступают к нам в стационар, в том числе и «скорой помощью», оперируются практически с колес. Причем оперируются эндоскопически - за последний год мы не сделали ни одной так называемой открытой операции. Это все операции практически без болевого синдрома и операционных осложнений, они позволяют выписать пациента на третий-четвертый день.

Гость рассказал, что в первой краевой больнице ввели институт наставничества. Когда приходит молодой специалист, ему дают наиболее подготовленного специалиста-наставника, но не больше двух человек.

- За это платим и тем, кто учится, и тем, кто учит. И ежемесячно даем план, в котором перечислены все позиции - что мы хотим получить от этих молодых специалистов. Если это операционная медсестра, то она должна познакомиться с работой во всех операционных, которые у нас есть. Чтобы человек не боялся. К примеру, в монопрофильных лечебных учреждениях очень часто встречается ограничение функционала средних медработников в соответствии со спецификой. Допустим, лор-направление, вот медсестра занимается только только патологиями уха-горла-носа. А гинекология, травматология, сосудистая хирургия, эндоскопия для нее совершенно незнакомы сферы. У нас иначе. Наставники и наставляемые приходят раз в месяц на комиссию, и их в довольно пристрастной форме спрашивают, чему они научились и как они учили. И если мы видим, что человек не зря проработал месяц, то ему добавляем выплату, если недоработал – можем снизить. Сегодня у нас больше 10 человек, которых мы готовим конкретно под запросы нашей больницы, но это будут универсальные «бойцы». Кроме того, направляем специалистов на центральные базы. Вот, буквально накануне к нам прилетала бригада из института трансплантологии имени Шумакова - мы к ним отправляем несколько человек, чтобы они переняли опыт ведущего лечебного учреждения страны и затем успешно внедрили его у нас, в первой краевой.