«Скоро яблони и бананы зацветут»: на Колыме в декабре неожиданно началась весна

Жители Магадана в восторге от такого подарка погоды Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

Погода в Магадане в этом году решила устроить жителям самую настоящую проверку на прочность. Казалось - что еще можно ждать после зачастивших циклонов и метели? Но не тут-то было! Сначала город погружался во вьюгу, да так, что падали линии электропередач, затем на столицу области обрушились аномальные морозы, и вот теперь новый сюрприз - весна посреди зимы. Днем 22 декабря столбик термометра показал рекордные 0 градусов. И это в конце декабря!

О том, как жители отнеслись к таким погодным перипетиям, выяснила редакция «КП» - Хабаровск». Колымчане сами пребывают в шоке от таких подарков небесной канцелярии, и все бы ничего, да только жарко им там… все ведь уже переоделись в зимнее давно.

- Декабрь в этом году в Магадане выдался действительно аномальным. Я живу в областном центре, и вот в декабре у нас были частые метели, причем с какой-то такой стабильной периодичностью. Это, безусловно, вызвало катаклизмы. В некоторых местах были порваны провода ЛЭП, город оставался без света некоторое время, по региону многие поселки тоже были обесточены, но службы с этим быстро справились, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Оксана Зейферт, жительница города Магадана.

Собеседница добавила, что после метели наступили лютые морозы, кое-где градусник показывал и -34 градуса. Из-за приближенности Охотского моря такая температура ощущалась как все -37. Добежать из пункта А в пункт Б было почти невозможно, не замерзнув или не отморозив нос.

- А теперь наступило аномальное потепление - до минус одного градуса. С одной стороны, это, конечно, классно, но с другой стороны - весь снег, выпавший ранее, превратился в кашу. Минус в том, что людям жарко. Все уже переоделись в зимние вещи, а тут такая жара. Мы, конечно, рады такой погоде, это круто. Глядишь, скоро и яблони с бананами зацветут, мы не против, чтобы климат так кардинально изменился, - шутит колымчанка.

Теперь жители областной столицы ждут, какие еще сюрпризы преподнесет погода. Впереди Новый год, а здесь он традиционно очень морозный. На каникулах жители Магадана не могут толком сходить на улицу, покататься на горках, провести время на свежем воздухе. И если в этом году зима настолько ошалела, что подарит теплые дни на каникулах, то местные жители этому будут только рады.