Судьбы животных в их руках: Хабаровский край поддержал идею узаконить термин «зоозащитник»

Труд и работа зоозащитников неоценима, но именно они спасают жизни четвероногим бездомным Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В России живет около 735 тысяч бродячих собак и больше 4 миллионов бездомных кошек. Когда дело касается помощи этим животным, первыми на призыв откликаются именно зоозащитники. Их работа трудна и многими просто не оценена, зачастую на помощь беззащитным четвероногим они тратят собственные деньги, на последнее покупают беднягам корм и лекарства, а все свои силы отдают заботе и уходу за животными. Вклад таких людей огромен, именно поэтому в Госдуме решили узаконить термин «зоозащитник».

5 апреля в законодательной думе Хабаровского края обсудили эту инициативу. Сам законопроект предлагает дополнить статью 3 закона об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Абсолютно все присутствующие в закдуме региона проголосовали за внесение термина.

- В нашем регионе, да и вообще по всей стране к зоозащитников всерьез не воспринимают, почему то, а теперь этот термин станет официальным, будет означать четко того, кто добровольно работает в области организации помощи безнадзорным и приютским животным, - рассказала редакции «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, депутат законодательной думы Хабаровского края и зоозащитница.

На вопрос о том, что даст в материальном плане внесение этого термина в закон, Наталья Коваленко еще не знает, пока о мерах поддержки не сообщалось. Скорее всего, узаконенные зоозащитники смогут участвовать в грантах, проектах, обзаведутся какими-нибудь подтверждающими документами или удостоверениями. Но самое главное, как отмечает зоозащитница, люди будут понимать, что эти люди действительно делают определенную работу во имя спасения и помощи животным.

Пока это только законопроект, в пояснительной записке к нему отмечается, что принятие не повлечет никаких негативных последствий, в том числе финансовых или экономических. Зоозащитники будут осуществлять свою деятельность по прежнему на добровольной основе и законно.