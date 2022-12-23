В городе проводят елки для детей на любой вкус и возраст Фото: Мария ЛЕНЦ

Подробная афиша мероприятий, елок и утренников для детей на Новый год 2022-2023 в Хабаровске. Мы подскажем вам, куда сводить ребенка в преддверии праздника и на новогодних каникулах.

Канун Нового года - самое волшебное время, наполненное атмосферой праздника и чудес. Больше всех приходу Нового года радуются дети. Надеть новогодний костюм и отправиться на елку или утренник можно как перед 31 декабря, так и на самих новогодних каникулах. Благо в Хабаровске их проходит достаточно много.

Новогодние елки для детей

Театр «Манголайт» проводит для детей новогодние представления с мастер-классом, играми и приключениями. Проходит елка каждый день в течение всех каникул, начиная с 24 декабря, и последнее представление запланировано на 8 января. Билет покупается один на ребенка, а с ним могут прийти мама и папа. Дети увидят сказку с известными героями, помогут найти артефакт, поиграют, погладят настоящих кроликов и сделают сами шоколад. Фотосессия в подарок. Праздник проходит по адресу: улица Казачья гора, 10. Стоимость билета - 3500 рублей.

Центр виртуальной реальности в Хабаровске подготовил увлекательную программу для детей и их родителей. Гостей ждут командная игра на VR-арене, Дед Мороз и Снегурочка, фуршет, фотосессия и мафия. Стоимость билетов от 400 рублей. Мероприятие проходит на улице Шеронова, 3. Ежедневно с 24 до 31 декабря в 10:00.

В «Доме на Сенной» Гринч похитил Новый год. А все потому, что он не любит этот праздник и все, что с ним связано. Найти его придется гостям. Программа утренника рассчитана на детей от 4 до 7 лет. Ребят ждет театрализованное представление, дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой, бассейн с шариками. Стоимость билета - 1600 рублей. Праздник проходит на Сенной, 19 с 25 по 28 декабря в 10:00, а 3, 5 и 6 января стоимость - 1750 рублей.

Юные хабаровчане могут отправиться в карамельную мастерскую и посмотреть, как делаются сладости. Во время путешествия можно будет попробовать горячую карамель, а затем получить свой собственный леденец. Экскурсии проводят для организованных групп от 10 человек. Стоимость - 450 рублей. Мероприятие проходит на Серышева, 34 26 декабря и с 3 по 6 января.

Еще один новогодний утренник посвящен важнейшему вопросу: «Откуда приходят Деды Морозы?» Он проходит в «Арлекине». Это интерактивно-познавательная сказка с участием любимых героев и крутым путешествием. Дети увидят настоящее волшебство, поиграют и увидят неоновое серпантин-шоу. А еще каждый участник получит подарок и сможет поиграть в «Малышандии». Цена утренника: будние дни - 1700 рублей, выходные - 1900 рублей. Утренник проходит на Льва Толстого, 2. С 24 по 30 декабря и со 2 по 8 января. Начало в 11:00.

Для детей постарше - от 5 до 7 лет - в «Арлекине» проходит утренник «Сказка с длинными ушами». Это интерактивный спектакль с элементами шоу. Дети отправятся в путешествие и узнают, что же такое Новый год. Ребят ждет эффектное неоновое серпантин-шоу. Стоимость в будние дни 1700 рублей, а в выходные - 1900 рублей. Адрес - Льва Толстого, 2. Расписание такое же, как на утренник «Откуда приходят Деды Морозы».

Еще одно новогоднее мероприятие проходит в «Арлекине» на Льва Толстого, 2 для детей от 7 лет. Расписание и стоимость такая же, как и у двух предыдущих утренников. А вот наполнение - совсем другое. Ребята прорвутся на новогоднюю треш-вечеринку. Гостей ждут конкурсы и вредные, но обаятельные герои. Челленджи от плохого Санты и современная музыка не оставят детей равнодушными.

А в южном «Арлекине» для детей от 2 до 5 лет состоится утренник «Тайна елочных игрушек». Дети увидят интерактивный спектакль, станут участниками снежной серпантиновой вечеринки, увидят мыльное шоу и получат подарки. Стоимость утренника, как и в центральном «Арлекине» - будние дни по 1700, а в выходные билет можно купить за 1900 рублей. Расписание: с 26 по 30 декабря и 4 января.

А еще, на Герцена, 2 детям предлагают посмотреть новогоднее сказочное шоу «Тайна заколдованного леса». Это музыкальный спектакль с играми, песнями, встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой и многое другое. С 26 по 30 декабря начало утренника в 12:00, цена билетов 700 рублей. На каникулах утренник пройдет 3 и 4 января в то же время.

Помимо новогодних утренников и елок, детей можно сводить на каникулах в театр, на увлекательные представления, а также отправиться с ними на катки, горки, турбазы да и просто погулять по красивому нарядному городу.