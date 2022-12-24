«Сказал, что завалит меня из моего же ствола»: блогер из Комсомольска два года пытается добиться признания невиновности после смерти человека

Кирилл Панов Фото: предоставлено героем публикации

Блогер-пранкер Кирилл Панов из Комсомольска два года ходит по судам. За это время его размеренная жизнь превратилась в кошмар: он отсидел в СИЗО, получил исправительные работы и добился отмены дела за убийство. Все это началось после драки с незнакомцами в подъезде, в которой погиб человек.

ВЕРЕНИЦА СУДОВ

20 декабря 2022 года. Кирилл с адвокатом победно покидают центральный суд Комсомольска-на-Амуре. В этот день его освободили от наказания за превышение самообороны, истек срок давности. Мужчина может покинуть город, увидеть друзей, изменить свою жизнь. Адвокат Виталий Гридаев радуется вместе с подопечным, но подчеркивает: праздновать рано, они будут добиваться полной отмены приговора, ведь на Кирилле все еще висит клеймо фигуранта уголовного дела.

Этой маленькой победе для Кирилла предшествовали два года сущего кошмара. Мужчина говорит, что его нервы были на пределе. Все, о чем он мог думать, это о судах и возможном сроке за убийство.

ПЕРЦОВКА И ТРАВМАТ

Все случилось 14 ноября 2020 года. 27-летний Кирилл Панов, блогер, снимающий пранки, а также машинист крана на металлургическом заводе, вместе с 31-летней супругой возвращались домой на такси. Район неблагополучный, квартира приватизирована в бывшем общежитии, контингент соответствующий. Навстречу машине выходят двое поддатых молодых людей и начинают «качать права».

- Пока мы расплачивались, подошли два пьяных мужика и стали требовать у таксиста отвезти их за бутылкой. Таксист впал в ступор, поэтому я решил разрядить обстановку и спросил, много ли они заплатят за поездку. В ответ они начали угрожать всем физической расправой, и я распылил на них перцовый баллончик. У меня всегда с собой есть средства самообороны. Чтобы скрыться от мужчин, таксист отвез нас к другому входу в здание, я начал подниматься наверх в квартиру, но понял, что забыл телефон, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Панов.

Дальше все события описаны со слов самого мужчины. Кирилл по пути в квартиру обнаружил отсутствие телефона и начал спускаться за ним вниз, а жена продолжила подниматься в квартиру. Блогер спустился вниз, где и встретился с теми двумя. Нецензурная брань завершилась нападением на Кирилла. Пранкера избивали руками, ногами и битой, отчего он получил рваную рану на лбу.

- Я не думал, что они будут караулить внизу, но ошибся. Чтобы вырваться, мне вновь пришлось распылить баллончик, но уже в подъезде. В итоге я смог выбежать на улицу. Таксист отдал мне телефон предложил отвезти меня в травмпункт, но у меня с собой не было никаких документов и тогда таксист предложил мне проводить меня до квартиры. В квартире мы пробыли минут 10, я взял документы, умылся и попытался остановить кровь. Баллончик кончился, и я на всякий случай взял с собой травматический пистолет Макарова.

У Кирилла было множество рваных ран на лице и синяков на теле Фото: предоставлено героем публикации

РОКОВОЙ ВЫСТРЕЛ

В это время в подъезде собралась уже целая толпа, распивающая спиртное. Среди собравшихся были и несовершеннолетние, и взрослые, и женщины. Всего больше 10 человек увидели Кирилла вновь и решили разобраться с ним по-крупному за перцовку в лицо. Никто из них не был знаком с мужчиной, но увильнуть от них в третий раз они решили не позволять.

- Спустившись я сразу столкнулся с этой компанией, в мой адрес посыпались угрозы физической расправы и несколько человек начали двигаться в мою сторону. Тогда я достал травматический пистолет, снял с предохранителя, дослал патрон и сделал два предупредительных выстрела в окно, так как при выстреле вверх мог произойти рикошет. Толпа разбежалась, я в этот момент подумал, что вся эта ситуация набрала очень серьезный оборот и что мне нужно возвращаться в квартиру, звонить в полицию и скорую. Я начал двигаться спиной к лестнице, чтобы не потерять никого из виду. В этот момент мне нанесли несколько ударов сзади, я повернулся, и увидел мужчину со стеклянными глазами. Тот, посмотрев на пистолет, сказал: «Из этого ствола я тебя и завалю». Он схватил меня за горловину водолазки, я пытался вырываться, чтобы вернуться обратно в квартиру, но он меня не отпускал. Он избивал меня, пытался выхватить оружие, а второй рукой держал за горловину. После продолжительной борьбы я сделал еще один предупредительный. Но это его не остановило, он продолжал меня бить, пока я не стал отключаться.

Тогда-то все и случилось. В процессе борьбы, нападающий в очередной раз дернул за пистолет и тот выстрелил, после чего пистолет разобрался, так как нападающий держался в этот момент за затвор пистолета. После чего, остальная компания, увидев, что орудия больше нет, накинулась на Кирилла и продолжила его избивать. На помощь пришла супруга, отогнавшая людей уже своим перцовым баллончиком. Блогер вернулся в квартиру, а кто-то из соседей вызвал на место полицию.

Мужчине пришлось наложить множество швов Фото: предоставлено героем публикации

ЕСТЬ ТЕЛО - ЕСТЬ ДЕЛО

Кирилл и не подозревал, что его обвинят в убийстве, себя он считает жертвой, которая еле спаслась от неминуемой гибели.

- Я до сих пор сам не знаю, почему меня обвинили. Сотрудники мне говорили, что дело изначально и не собирались заводить, но через несколько часов сказали, что ситуация стала резонансной и теперь я точно поеду в СИЗО. Так и случилось, завели дело за убийство, но через полтора месяца выпустили с ограничениями, мне нельзя было пользоваться интернетом, телефоном и общаться со свидетелями.

Затем последовал суд. Как говорит Кирилл, судья приняла волевое решение об изменении меры пресечения с ареста, на запрет определенных действий. Спустя еще два года на суде первой инстанции вынесли приговор, статью переквалифицировали на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны и назначили наказание в виде года и шести месяцев исправительных работ, минимальное наказание по 108 УК РФ. Кирилл подал апелляцию, и вот в 2022 году дело закрыли, избавив мужчину от наказания: срок давности дела истек, а предыдущий приговор в силу еще не вступил.

- Я никогда не отрицал, что хотел в него выстрелить, потому что у меня уже не оставалось сил. Была долгая борьба, еще это избиение битой. В процессе драки нападавший дернул за пистолет, тем самым спровоцировал выстрел. Но я не планировал стрелять в грудь, хотя законом об оружии это и не запрещено. По нему только в голову и пах стрелять нельзя.

ИЗНАНКА

Несмотря на слова Кирилла, источник в правоохранительных органах пояснил «КП» - Хабаровск», в чем причина долгого разбирательства и таких обвинений. Дело в том, что каждый такой случай разбирается отдельно. Учитываются все факторы: специально ли был убит человек, было ли это действительно нападение и самозащита, кто спровоцировал нападение.

И здесь главная загвоздка. Суд первой инстанции доказал, что драку спровоцировал именно Кирилл, демонстрировавший огнестрельное оружие, а затем уже второй участник начал угрожать жизни блогера. Все это подтвердил свидетель, имя которого не раскрывается. Свидетель также опроверг наличие биты у толпы из подъезда, как и любых других предметов, которыми были нанесены побои. Все эти факторы и повлияли на то, что Кирилл все же был признан виновным в превышении самообороны, хоть и имел на нее право.

Источник в правоохранительных органах пояснил «КП» - Хабаровск», что выбор пистолета как орудия самообороны было несоразмерным опасности, исходившей от обидчика, а суд доказал, что реальной угрозы жизни Кирилла не было.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Несмотря на все, что случилось, на все суды и разные видения ситуации у обвинителей и обвиняемого, Кирилл доволен приговором и своей жизнью.

- На компенсацию я не рассчитываю, я доволен этим результатом. С точки зрения справедливости это, конечно, ужасный исход, но я не питаю иллюзий к нашей судебной системе, понимаю, что все могло закончиться другой статьей и тюрьмой. Но пока есть возможность, я попробую обжаловать приговор. Впереди есть еще две инстанции.

Кирилл собирается переезжать в Хабаровск, но не из-за травли. С этим мужчина никогда не сталкивался. Он получал лишь поддержку и сочувствие от жителей, вставших на сторону комсомольской знаменитости. Переезд он планирует после Нового года, в Хабаровске хочет начать лучшую жизнь в более комфортных условиях.

- Сразу, как все это произошло, я купил квартиру в благополучном доме. Чтобы больше никогда не попадать в такие ситуации, я решил больше никогда не жить в таких местах, как тот дом.

Кириллу нечего пожелать людям, кроме как постараться никогда не допускать подобных ситуаций, не гулять в темное время, не натыкаться на сомнительных личностей. Кирилл верит в лучшее будущее и не считает, что эти ужасные события не повлияли на его социальную и бытовую жизнь. Он готов двигаться вперед и оставить все в прошлом.

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