На грядущих выходных погода сохранит неустойчивый характер Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровском крае в ближайшее время явно не устаканится. Перестройка синоптических процессов на весну продолжается, а это значит, что нас ждут теплые периоды, которые будут сменять холода. Вот и на грядущих выходных погода сохранит неустойчивый характер.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫХОДНЫЕ

Прогноз в Хабаровском крае сообщает: ждем мокрый снег, на севере - снег. Осадки будут идти в ночь на 8 апреля и начнут стихать только днем. Ветер северный 8-13 метров в секунду, на севере - 9-14 метров в секунду.

В ночь на 8 апреля столбики термометров покажут 0-5 градусов, на севере ожидается -5-10, в горах Аяно-Майского района - до -20 градусов. Днем температура воздуха будет около +6+11 градусов. На севере ожидается 0+5 градусов.

- В воскресенье (9 апреля - прим. ред.) осадков не ожидаем. Ветер меняется на южный 5-10 метров в секунду, на севере порывы 9-14 метров в секунду. Температурный фон ночью около 0. На севере - до -1-6 градусов. Днем +10+16 градусов. На севере- около +3+8 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз в Хабаровске предупреждает о мокром снеге в ночь на 8 апреля. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -2-4 градусов, днем покажут +6+8 градусов.

Погода в Хабаровске на 9 апреля будет комфортнее. Осадков не ожидается, ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью температура будет около -2-4 градусов, днем воздух прогреется до +12+14 градусов.

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