Ледоход на Уссури начался дней на восемь-десять раньше обычного Фото: Александра ШОПЕНКО

Ледоход в Хабаровске в 2023 году начался раньше обычного. Помогла в этом аномально теплая погода, которая стояла несколько недель. Ледоход на Амуре хоть еще и не начался, но его приток - река Уссури - уже освобождается ото льда.

ЛЕДОХОД В ХАБАРОВСКЕ 2023

Конец марта в Хабаровске выдался необычно теплым. Столбики термометров «взлетали» до аномальных +20 градусов и били вековые рекорды. Да, были и холодные дни, но они уже никак не могли повлиять на процесс таяния льда на реках.

Например, на Амуре у Хабаровска фактически расплавился прибрежный лед. Основная часть реки у краевой столицы все еще скована зимним панцирем, но до его разрушения считанные дни. Тем более, что начался ледоход на Уссури под Хабаровском. Глыбы пойдут в Амур и помогут разрушить его ледяную корку.

ПРОГНОЗ ЛЕДОХОДА

Ледоход в Хабаровске - зрелище эпичное. Это подтверждает разрушение зимнего покрова на Уссури, попавшее на видео. На кадрах видно, как огромные глыбы сталкиваются и наползают на берег. По рассказам очевидцев, треск стоит оглушающий, а смотреть на это одновременно интересно и страшно - от осознания мощи природы.

Скоро ледоход доберется до Амура Фото: Александра ШОПЕНКО

- Ледоход на Уссури начался дней на восемь-десять раньше обычного. Река вскрывается и в Приморье, и у нас. Недавно лед пошел возле села Казакевичево. Что касается Амура у Хабаровска, то здесь ледоход ожидаем в ближайшие дни - 9-10 апреля, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Ледоход в Хабаровске 2023 привлечет внимание горожан. Необходимо помнить, что выходить на лед рек опасно. Тонкий покров не выдержит и разрушится прямо под ногами.