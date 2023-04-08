Доступ в сеть пропал у абонентов одного провайдера Фото: Анастасия ОСИПОВА

Из разных уголков Дальнего Востока приходят сообщения о сбоях в работе интернета 8 апреля. Доступ в сеть пропал у абонентов провайдера ТТК. Компания обещает устранить неполадки в ближайшее время.

- Южно-Сахалинск на связи, инета нету, пишут пользователи соцсетей.

- Ангарск, интернета нет.

- Биробиджан, Еврейская АО. Уже как часа два нет.

- В Комсомольске-на-Амуре нет интернета.

- Улан-Удэ молчит.

Перечислять города можно долго - география сбоя интернета обширна. Сообщения сыпятся из Забайкалья, Якутии, Сахалина, Приамурья, ЕАО, Хабаровского края. По словам людей, без доступа в сеть сидели целые населенные пункты. Где-то интернета нет несколько часов, где-то - отключился только сейчас.

- В настоящее время отсутсвует доступ в интернет. По Хабаровску проходит временное ограничение сервиса. Технические специалисты уже работают над устранением проблемы, - сказали корреспонденту «КП» - Хабаровск» на «горячей линии» провайдера.

Причину масштабного сбоя не назвали, как и сроков полного восстановления доступа в сеть. Однако в некоторых городах неполадки устранили и интернет вернули.

Официальных комментариев от представителей провайдера пока не поступало. Узнать информацию по вашему городу можно по номеру: +7 (800) 775-07-75.

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