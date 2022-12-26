График работы отделений изменится в праздники Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новогодние праздники приближаются, а следом жителей ждет затяжной отдых. Многие переживают, ведь подарки и письма от родных, а также заказы из магазинов идут к ним по почте. Вдруг выходные нарушат все планы, и заветные коробки не придут вовремя? Волноваться не о чем, почтовые отделения будут закрыты в Хабаровске всего пару дней во время празднования Нового года 2023, а затем вновь примут посетителей.

«Почта России» в Хабаровске: график работы на новогодние праздники

31 декабря в канун Нового года 2023 в Хабаровске все почтовые отделения «Почты России» будут работать на час меньше, чем обычно по субботам. Большинство из них будут работать с 9:00 до 17:00.

1 и 2 января отделения почты будут отдыхать. В эти два дня почта будет закрыта, почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсия и пособия будут доставлены получателям в соответствии с графиком Пенсионного фонда. Такого же режима работы «Почта России» будет придерживаться 7 января в Рождество.

Расписание работы почты на Новый год: как работают отделения в начале января

Все остальные январские дни «Почта России» в Хабаровске будет работать в штатном режиме. С 3 по 6 и с 8 по 9 января график работы будет как в любой рабочий будний день. В региональном отделении «Почта России» уточнили, что некоторые сельские отделения могут работать по другому графику. Это сделано для удобства граждан, чтобы люди бесперебойно и своевременно получили выплаты: пенсии и пособия, отправления и периодические издания.

Чтобы узнать график работы конкретного почтового отделения, достаточно зайти на сайт «Почта России» pochta.ru или в мобильное приложение компании, на интерактивной карте выбрать ближайшее к вам отделение и посмотреть его часы и дни работы.

Лучше забрать посылку заранее, не откладывая на праздники, но если не удается, то с 3 января любой сможет вновь воспользоваться почтовыми услугами в полном объеме.

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