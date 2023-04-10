С теплом можно попрощаться и готовиться к атакам циклонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровском крае на этой неделе будет скверной, а местами - даже опасной. С теплом можно попрощаться и готовиться к атакам циклонов. Непогода принесет с собой осадки, штормовой ветер и похолодание. В Хабаровском крае из-за грядущей треш-погоды объявлено экстренное предупреждение.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Понедельник, 10 апреля, можно запомнить, как последний теплый день на этой неделе. Погода в Хабаровском крае со вторника круто изменится в худшую сторону. 11 числа первую половину дня будет более-менее комфортно, во второй - придет первый циклон.

Это будет точка отсчета плохого прогноза в Хабаровском крае. В регионе пройдут дожди, местами возможен снег. Следом на край обрушится второй и более мощный циклон. Он принесет с собой мокрый снег и снег, а ветер усилится до штормового - 18-23 метра в секунду.

- Более опасный день - это 12 апреля. Местами на востоке края будут отмечаться и налипания снега, и гололедные явления. Ожидаются высокая облачность и затоки холода, поэтому снова понизится температурный фон, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Особенно достанется имени Лазо, Хабаровскому, Нанайскому, Амурскому, Комсомольскому, Ванинскому, Советско-Гаванскому, Ульчскому, и Николаевскому районам. Предварительно, непогода прекратит бушевать 13 апреля.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз в Хабаровске говорит о том, что с 11 апреля начнутся дожди. Постепенно они трансформируются в мокрый снег. Синоптики не исключают, что осадки будут интенсивными.

Температуры с комфортных дневных +14 градусов рухнут до +5+6 градусов. По ночам столбики термометров будут в районе -4 градусов.

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