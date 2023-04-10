Платно - не всегда лучше: жительница Хабаровска страдает четвертый год из-за неверного диагноза от врачей частной клиники

Фитнес-тренер из Хабаровска стала жертвой врачебной ошибки Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Мнение о медицине у людей формируется годами. И, как это ни странно, принято думать, что услуги в частных клиниках оказываются на порядок лучше, чем в государственных медицинских учреждениях. Однако это не всегда так. Примером такого халатного отношения стала история Екатерины, спортсменки и тренера по фитнесу из Хабаровска.

- Все началось с того, что появились боли и спазмы в районе кишечника. Я решила почти сразу обратиться за медицинской помощью и начала искать себе врача, обошла несколько частных клиник. По итогу мне порекомендовали хорошего гастроэнтеролога, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина, жительница Хабаровска.

Девушке назначили большое количество анализов, за которые приходилось выкладывать деньги из собственного кармана. Спустя полгода скитаний и горстей выпитых таблеток, диагноз все-таки был поставлен - болезнь Крона, хотя в расшифровке анализов другие специалисты нашли язвенный колит.

Сама болезнь Крона представляет из себя хроническое воспалительное заболевание кишечника, при котором поражаются практически все отделы желудочно-кишечного тракта. Специального лечения такого заболевания не существует, поэтому большинство пациентов нуждаются в пожизненной терапии. Болезнь не является заразной, но ей подвержены как мужчины, так и женщины. Основными проявлениями болезни Крона являются острые боли и диарея.

- Мне назначили препарат, от которого за семь дней приема стало только хуже. Я начала задыхаться, сразу же набрала около 15 килограммов веса. Даже шнурки не могла сама себе завязать, все валилось из рук от головокружения и боли.

В результате неправильного лечения хабаровчанка испортила здоровье Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

В общей сложности хабаровчанка потратила более полумиллиона рублей на диагностику и лечение, но легче от этого не становилось.

- От назначенного препарата гормональный фон нарушился полностью. Как оказалось, это влияние на надпочечники было вызвано, чтобы снизить воспалительные процессы в кишечнике.

Обратившись к другому специалисту, Екатерина выяснила, что при болезни Крона выдается направление в стационар, где такой сильнодействующий препарат вводят внутривенно под наблюдением медиков. Также врач указал, что диагноз не соответствует поставленному и лечение было назначено зря.

При повторном обращении к гастроэнтерологу из этой клиники, врач только развела руками и предложила корректировку режима питания, исключая возможность неправильной постановки диагноза.

- Как выяснилось позже, врач из этой клиники не могла браться лечить меня, потому что с такими диагнозами направляют только на стационарное лечение.

В сухом остатке осталось, что девушка продолжает залечивать последствия применения сильнодействующих лекарств. Это выливается в огромные суммы, которые можно было бы потратить на более приятные вещи и эмоции.

- Только сейчас я понимаю, что меня покалечили. Очень обидно, что специалисты не могут признавать свои ошибки. При обращении к юристам мне озвучили немалую сумму досудебного разбирательства, поэтому обращения в инстанции буду делать после того, как завершу реабилитацию.

Спортсменка и тренер с 10-летним стажем и по сей день продолжает восстановление, чтобы вернуться в привычные кондиции.

При этом никаких ответов со стороны клиники за это время так и не поступило.

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