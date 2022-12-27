Выпил таблетки и пошел убивать: житель Хабаровского края до смерти забил табуреткой и ножом возлюбленную и подругу

Одна из жертв мужчины перед смертью успела вызвать полицию Фото: Прокуратура Хабаровского края

Решение встретить Новый год втроем обернулось ужасной трагедией в Хабаровском крае. Мужчина, изрядно выпив, поссорился со своей возлюбленной и их общей подругой, и устроил самую настоящую кровавую бойню. Он наносил им удары ножом и забивал попавшейся под руку табуреткой.

…Подруга умерла на месте, а возлюбленная мужчины из последних сил пыталась держаться. Она, находясь при смерти, успела позвонить в полицию и сообщить, что их убивают. В итоге девушка все же умерла через несколько часов в больнице. А мужчина… говорит, что ничего не помнит, мол, был на таблетках снотворных.

Новогодняя ночь обернулась жестокой и страшной трагедией Фото: Прокуратура Хабаровского края

Как рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края, возлюбленная мужчины работала помощником воспитателя в детском саду, а их общая знакомая, у которой они и отмечали тот роковой Новый год, была поваром в садике. Из-за чего случилась тогда ссора, мужчина сказать не может, он утверждает, что выпил снотворное, и таблетки подействовали на его память.

- Обвиняемый ссылается на то, что лекарства употребляли после алкоголя, и он не помнит ничего. Известно, что его сожительница еще была жива и успела вызвать полицию, им она успела сказать, что мужчина избил ее табуретом. Знакомая скончалась на месте, а сожительницу увезли на скорой, в медучреждении она умерла. Причины и суть конфликта неизвестны, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший советник юстиции прокуратуры Хабаровского края.

33-летний мужчина напал на девушек с ножом и нанес им множество ударов Фото: Прокуратура Хабаровского края

Расследование этого уголовного дело проводил Николаевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Мужчине 33 года, он живет в Охотске. Обвинение ему предъявят по пункту «а» части второй статьи 105 УК РФ - «Убийство двух лиц».

Как сообщили редакции в краевом следкоме, мужчина был пьян, а это обстоятельство является отягчающим. Кроме того, раньше он уже привлекался к уголовной ответственности, но судимостей у него не было.

- Он выпил лекарства для сна, как он говорит, до этого употреблял алкоголь. У него мотив - внезапно возникшая личная неприязнь к обеим женщинам. В доме у них произошла ссора, он начал там дебоширить, они ругались, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Обычная бытовая ссора во время застолья, выпитый алкоголь, употребление каких-то непонятных препаратов - и как результат - страшное, жестокое убийство. Теперь мужчина пойдет под суд, но молодых девушек это уже не вернет.

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