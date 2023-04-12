Стена, ты просто космос: гигантский портрет космонавта Петра Дуброва нарисовали на фасаде дома в Хабаровске

Масштабная работа появилась к 62-й годовщине первого полета в космос Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Фасад одного из домов Хабаровска был украшен масштабным граффити в честь годовщины первого полета в космос. Героем изображения площадью почти 60 квадратных метров стал хабаровский космонавт Петр Дубров.

Ко Дню космонавтики в Хабаровском крае подготовились основательно, организовав множество выставок и флешмобов по всей территории региона. Одним из самых заметных жестов в честь праздника в прямом смысле слова стало огромное граффити на фасаде одного из домов по улице Ленина в Хабаровске.

Творение под названием «Из Хабаровска в космос» с изображением хабаровчанина Петра Дуброва появилось буквально за пару дней усилиями студии дизайна «REART» по инициативе городского сообщества «Мой день».

Петр Дубров - рекордсмен по продолжительности одного полета в космос Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Изначально макет был другим, но мы обратились к ребятам в студию REART, которые предложили несколько вариантов. Мы вместе доработали одно из изображений, после чего они взялись за реализацию большого проекта в очень короткие сроки, по факту, закончив весь объект за три дня. Я переживал, что ко Дню космонавтики успеть не получится, но была проделана невероятная работа, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений, организатор проекта.

На итоговом варианте изображен Петр Дубров – космонавт из Хабаровска, которому принадлежит рекорд по продолжительности космического полета. Хабаровчанин пробыл в космосе 355 суток. На граффити Дубров держит в руках всю планету Земля.

Граффити размером с три этажа нельзя не заметить даже издалека Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Главной идеей работы была мотивация. У Петра Валерьевича получилось, а, значит, и у остальных хабаровчан все получится. Кроме того, конечно, хотели отдать дань уважения нашему первому хабаровскому космонавту, - добавил Евгений.

В планах у сообщества – выйти на связь с самим Петром Дубровым, чтобы поделиться с космонавтом итоговым результатом работы. Евгений надеется, что граффити с первым хабаровским космонавтом обретет такую же популярность, как и изображение советских танкистов на одном из домов по той же улице Ленина, и добавит красок и впечатлений жителям и гостям Хабаровска.