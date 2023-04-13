Более 1700 магазинов Хабаровского края ограничили надбавки на товары первой необходимости

Рост цен на хлеб, молоко, сахар и макароны не превышает 15 процентов Фото: Правительство Хабаровского края

Цены на социально значимые продукты в Хабаровском крае продолжают оставаться на стабильно доступном уровне благодаря практике сдерживания от краевого правительства, которое ведет работу с торговыми предприятиями с февраля прошлого года.

С одной стороны, руководство Хабаровского края последовательно поддерживает бизнес и экономику путем предоставления льгот, снижения административных барьеров и другими инструментами. С другой стороны, власти требуют от бизнеса отдачи и поддержки простых людей. Например, многие магазины региона стали участниками соглашения с правительством края и добровольно ограничили размер торговой наценки на целый перечень продуктов питания, среди которых макаронные изделия, молоко, хлеб, овощи и ингредиенты борщевого набора.

В 2023 году к проекту, внедренному для повышения ценовой доступности продовольственных товаров, подключились около 700 магазинов на территории края.

- Сейчас мы активно работаем с районами края, чтобы привлечь к проекту как можно больше предприятий розничной торговли. Участие добровольное. При подписании соглашения компании обязуются ограничить торговые надбавки на отдельные социально значимые продовольственные товары до 15%, а также обеспечивать их наличие в магазинах в достаточном объеме. Однако на итоговую цену на полках влияет стоимость, по которой магазины получают товар от поставщиков и производителей, - рассказал Дмитрий Тенетко, заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края.

За прошлый год участниками социального проекта стало 481 торговое предприятие, во владении которых находятся 1030 магазинов по всему краю, что составляет 29 процентов от общего количества магазинов региона. С начала 2023 года количество сотрудничающих предприятий выросло еще на 352 компании, в состав которых входят 699 магазинов. В течение года работа властями по привлечению продолжится.

- В нашем магазине еще с прошлого года было решено снизить цены на некоторые группы товаров. Держим цены на молочную продукцию, колбасы, крупы, масло растительное, хлеб. Стараемся делать наценку не более 15 процентов, а на некоторые - и того меньше. «Акционные» товары выделяем желтыми ценниками, поэтому их легко найти, - рассказала Наталья Иванова, управляющая магазином в Хабаровске.

Мониторинг цен на товары первой необходимости осуществляется краевыми властями в ежедневном режиме. В случае выявления значительного роста цен информация передается в региональное отделение УФАС.