«Он выступит неким ментором, помогающим принять решение»: Михаил Дегтярев получил роль в российском фильме «Золото Умальты»

Съемки в Хабаровском крае пройдут уже этим летом Фото: телеграм-канал Пулемет Дегтярева

Дерзкое и наглое нападение на караван одной из самых крупных в истории Дальнего Востока золотопромышленных компаний случилось в 1917 году на территории Хабаровского края. Это произошло рядом с уже несуществующим поселком Умальта Верхнебуреинского района. В тот раз разбойники ограбили обоз с золотом и забрали около 30 пудов драгметалла. А затем почти все золото потеряли…

Многие искали клад уже после, это место стало зоной притяжения не только авантюристов, но и разбойников, желающих завладеть блестящей прелестью. История оказалась очень громкой, в документах и архивах региона сохранилось много сведений о том времени, а совсем недавно ее подняли и решили снять фильм.

14 апреля в Хабаровск приехали несколько участников-создателей кинокартины «Золото Умальты», среди них известный актер Артем Ткаченко, особенно полюбившийся зрителям по сериалу «Вампиры средней полосы», режиссер картины Андрей Богатырев и генеральный директор петербургской киностудии «Лендок» Алексей Тельнов со своим заместителем Еленой Дементовой.

Гости раскрыли некоторые секреты съемочного процесса: фильм будут снимать в Карелии, Хабаровске и Петербурге, на съемки пригласят хабаровских актеров, а еще сам губернатор региона Михаил Дегтярев будет сниматься в этом кино.

- Могу сказать, что губернатор у вас человек креативный и интересный, творческий. Это хорошо, на самом деле я могу кинуть камушек в огород чиновников, они такие бывают с виду слишком серьезные, не ироничные, а ваш - он такой живой, - рассказал на пресс-конференции Андрей Богатырев, режиссер фильма.

Команда заметила, что съемочный процесс - это дело очень живое, непредсказуемое. Еще только прорабатываются вариации, утверждаются роли. Режиссер уже отсмотрел хабаровских актеров и выделил несколько человек, однако полную информацию о составе дадут уже позднее, как только все будет утверждено.

- У Михаила Дегтярева небольшая роль, но он будет участвовать. Скорее всего, он станет неким ментором, как называют это в драматургии, то есть человеком, помогающим герою сделать какой-либо выбор.

Как отметил режиссер, в эту картину заложено несколько идей, но самая фундаментальная связана с золотом и обогащением, суть ее в том, что не в золоте счастье, а свободу и любовь за деньги не купить. Увидеть картину хабаровчане смогут не раньше конца 2024 или начала 2025 года. Съемки в Хабаровске пройдут уже этим летом.