Не могли выйти сами из-за густого дыма: в Хабаровске четверо детей оставались в горящем доме до прихода спасателей

14 человек были эвакуированы специальными лестничными маршами Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожар в многоквартирном жилом доме по улице Гамарника в Хабаровске привел к сильному задымлению, в результате которого жильцов пришлось эвакуировать специальными устройствами.

15 апреля в обед спасатели ГУ МЧС по Хабаровскому краю из поступившего сообщения узнали о возгорании пятиэтажного дома по улице Гамарника в Хабаровске. На вызов отрядили подразделения по повышенному рангу пожара.

Прибыв на место происшествия, пожарные столкнулись с сильным задымлением на несколько этажей. Кто-то успел эвакуироваться на свежий воздух самостоятельно, однако некоторые из-за едкости и густоты дыма так и остались в своих квартирах до прихода спасателей. В ход были пущены индивидуальные спасательные устройства, с помощью которых по лестничным маршам на свободу и свежий воздух выбрались 14 человек, включая четверых детей.

Параллельно с вызволением жильцов, другие звенья прилагали усилия по тушению пожара. Спустя 20 минут после вызова, слаженными действиями пожарных огонь удалось локализовать, а еще через 20 минут возгорание полностью ликвидировали с помощью проливки.

- Причиной сильного задымления стало загорание в подсобном помещении в подвале пятиэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Пострадавших нет. Для удаления дыма в подъезде на всех этажах открыли окна, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Сотрудники Госпожнадзора, в свою очередь, продолжают с помощью очевидцев и жильцов разбираться, что стало причиной появления огня в подсобном помещении.

Всего для ликвидации пожара и спасения людей были задействованы семь единиц техники и 24 человека личного состава МЧС России.