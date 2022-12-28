Максим Ковтун: Никто не застрахован от грыжи позвоночника, и не всегда образ жизни становится основным фактором недуга

Максим Ковтун – доктор, невролог – нейрохирург. Клиника Елены Малышевой Фото: Сергей ПЯТКОВ

Что такое грыжа позвоночника, как она проявляется, а главное - как ее лечить? В прямом эфире РАДИО КП рассказал Максим Ковтун - доктор, невролог-нейрохирург, клиника Елены Малышевой.

Грыжа позвоночника - это очень распространенное заболевание, когда межпозвонковый диск рвется и выходит в позвоночный канал, он вызывает сдавливание корешков спинного мозга, это вызывает боль и мучает пациентов.

- Как проявляется грыжа позвоночника?

- Есть моменты, на которые стоит обращать внимание. Если у пациента присутствует локальная боль, но терпимая, то можно не делать МРТ, а обойтись обезболивающими, дать себе время на выздоровление. Если у человека острая, переходящая в руку или ногу боль, то это точно может быть грыжа. Если в течение недели или двух боль не проходит, то стоит обратиться к врачу. Если кроме боли присутствует онемение в руке или ноге, то это тревожный сигнал - к врачу нужно немедленно! Часто пациенты затягивают с обращением к врачу, и даже после операции вернуть качество жизни становится невозможно!

- Всегда ли нужна операция?

- Операция при грыже диска - это крайняя мера, и далеко не всегда она необходима. Порядка 10% больных подвергаются оперативному лечению, остальные 90% выздоравливают без операции. Один из действенных способов, применяющийся в нашей клинике, это блокады, направленные конкретно в очаг, где есть конфликт грыжи с корешком. Как правило, блокада делается один раз, и этого достаточно, чтобы снять тот воспалительный процесс, который вызывает болевые ощущения. Также существует вероятность поставить блокаду не туда, если заниматься самолечением или обратиться к не специалистам. Самое правильное - это использовать рентген-навигацию, тогда блокада будет прицельной и позволит сократить количество процедур всего до одной! Кроме этого, одна блокада позволяет минимизировать количество лекарства благодаря точности укола.