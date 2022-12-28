Зарезали и распилили на части: маргиналы убили жителя Приамурья, расчленили труп и разложили по мешкам

Маргиналы хотели выбросить останки в реку Томь, но до места не донесли. Фото: СУ СКР по Амурской области

В Белогорске 23 декабря жители дома по улице 9 Мая возле своей ограды нашли странные мешки. Заглянув внутрь, люди поспешили отпрянуть. Содержимое оказалось жутким: внутри лежали части человеческого тела.

На следующий день оперативники задержали подозреваемых в страшном убийстве. Ими оказались двое местных маргиналов 43 и 34 лет. В середине ноября они снимали жилье по улице Уссурийской и выпивали. На огонек пригласили товарища.

Ближе к полуночи между собутыльниками вспыхнула ссора - мужчины пообзывали друг друга матерными словами. Маргиналы обозлились и изрезали гостя ножом. В качестве финальной точки ударили его обухом топора по голове. От полученных травм мужчина умер на месте.

Маргиналы не особенно горевали по погибшему другу. Они отнесли его тело в сарай. Спустя две недели мужчины распилили труп, разложили в мешки и попытались избавиться от частей тела. Маргиналы хотели выбросить останки в реку Томь, но до места не донесли и оставили у дома.

- Следственной группой с участием следователя-криминалиста с применением источника экспертного света и другой криминалистической техники проведен осмотр жилого помещения в доме, где проживали подозреваемые, обнаружены и изъяты предполагаемые орудия преступления, а также следы, свидетельствующие об их причастности к совершенному преступлению. По ходатайству следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил «КП» - Хабаровск» Алексей Лубинский, официальный представитель СУ СКР по Амурской области.

Мужчины свою вину полностью признали. Уголовное дело заведено по статье «Убийство». Максимальное наказание - от шести до 15 лет колонии.

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