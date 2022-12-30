Прогноз на Новый год в Хабаровске и в крае морозный Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода на Новый год в Хабаровске и крае преподнесет единственный сюрприз, и тот - неприятный. Главная ночь пройдет в сопровождении мороза. А в праздничные дни холод будет только нарастать. Чего ожидать от погоды в новогодние выходные в Хабаровском крае - в нашем материале.

ПОГОДА НА НОВЫЙ ГОД В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Прогноз на Новый год в Хабаровском крае говорит о том, что 31 декабря ожидается снег. Правда, только днем и на юге региона. Ближе к новогодней ночи снег прекратится, и останется лишь мороз.

К утру 1 января температура воздуха понизится до -20 -27 градусов. На севере будет холоднее - в районе -30 градусов и ниже. Ближе к обеду столбики термометров поднимутся до 15-22 градусов мороза.

- Самое неприятное в погоде - ветер: он будет от умеренного до сильного. Направление - юго-западное, скорость - 9-14 метров в секунду, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометцентра.

ПОГОДА НА НОВЫЙ ГОД В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз на Новый год в Хабаровске сулит мороз. 31 декабря возможен небольшой снег, который закончится ближе к ночи. Утром 1 января столбики термометров будут на отметках -21 -23 градуса. Днем станет чуть теплее - около -17 -19 градусов.

ПОГОДА НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Погода на новогодние праздники в Хабаровском крае также обещает быть морозной. Но без существенных осадков. По ночам температуры будут падать до -23-30 градусов, местами - ниже. Днем столбики термометров покажут -17 -22 градуса

ПОГОДА НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз на новогодние праздники в Хабаровске существенных осадков не обещает. Ночные температуры будут в районе -25 -27 градусов, днем - около -18 -21 градуса. Ветер 5-10 метров в секунду.

Морозы ослабеют лишь к Рождеству (7 января). Температуры воздуха поднимутся примерно на три-пять градусов. В основном потепление будет ощущаться по утрам.

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