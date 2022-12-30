Тайники раскрыты: за обнаруженные закладки житель Хабаровского края предстанет перед судом

Наркотические вещества распространялись на территории Хабаровского края и Амурской области Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Во времена, когда государство вводит меры поддержки для предпринимателей, остаются амбициозные деятели бизнеса, желающие добиться успеха и большой прибыли без чьей-либо помощи. В их случае обычно даже лучше оставаться в тени, но иногда страна все же узнает своих героев, которые, как правило, оказываются на скамье подсудимых.

Осенью 2021 года 23-летний житель Хабаровского края узнал о бизнес-плане своего знакомого - продаже запрещенных веществ через созданный последним виртуальный магазин - и принял предложение о сотрудничестве. Позже к группе присоединился еще один подельник. Суть схемы заключалась в приобретении через интернет наркотических средств и дальнейшем их распространении по территории региона. Купленный товар подельники забирали в Чите и Новосибирске, после чего наркотические средства расфасовывались на мелкие партии.

Весной 2022 года оптимистично настроенные предприниматели приступили к активной деятельности и расположили наркотические вещества в 29 тайниках в лесополосе рядом с одним из дворов Комсомольска-на-Амуре. Но бизнес быстро прогорел, так как там компания в составе трех человек и была задержана оперативниками. На место преступления задержанные прибыли на транспортном средстве, внутри которого при обыске были обнаружены и затем изъяты 57 свертков с производным N-метилэфедрона весом более 80 граммов. Далее обыски продолжились уже в квартире одного из участников группировки, где были обнаружены все необходимые для фасовки наркотических веществ инструменты. Среди них: полимерные пакеты, электронные весы и изолента.

- В ходе расследования следствие установило 51 состоявшийся факт сбыта синтетических наркотиков, который успели совершить продавцы, а также покушение на сбыт. Вес всего изъятого незаконного «имущества» составил около 245 граммов. Кроме Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Амурска, закладки размещались также в Благовещенске Амурской области, - сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

По окончании расследования Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю в отношении жителя Хабаровского края в суд направлено дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Ранее с обвиняемым уже было заключено досудебное соглашение. Уголовные дела двух его подельников еще находятся на этапе расследования.