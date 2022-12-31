Юрий Трутнев поздравил жителей Дальнего Востока с Новым 2023 годом

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента России в ДФО Фото: Правительство Хабаровского края

В преддверии Нового года с наступающим праздником жителей Дальневосточного федерального округа поздравил Юрий Трутнев, полномочный представитель президента России в ДФО. Полпред озвучил главные цифры уходящего года.

- Приближается Новый год - праздник, любимый с детства. Он несет волшебство, радость обновления и надежду на положительные перемены. 2022 год был непростым. Однако стоит отметить, что несмотря на пандемию, внешнее давление и санкции Дальний Восток не остановился в социально-экономическом развитии. Стоит подчеркнуть, что экономика нашей страны в этот период развернулась на Восток, что открывает новые перспективы для макрорегиона, - сказал Юрий Трутнев.

На данный момент на Дальнем Востоке 2 784 инвестиционных проектов, реализация которых продолжилась. Было построено 120 предприятий и создано более 14 тысяч рабочих мест. На площадках Восточного экономического форума подписано 296 инвестиционных соглашений. Их общая сумма достигает 3,3 триллионов рублей. В частности, касательно Хабаровского края, был поднят флаг на железнодорожно-автомобильном пароме «Александр Деев», который был построен на Амурском судостроительном заводе для Сахалинской области.

За один год было введено 46 социальных объектов – школы, больницы, детские сады, учреждения культуры и спорта. Прошел капитальный ремонт в 44 объектах подобного плана.

Начала действовать программа «1000 дворов». В рамках этого проекта в регионах Дальнего Востока благоустроено 1 229 дворов и 6 общественных территорий.

- По поручению Владимира Путина идут работы по разработке мастер-планов дальневосточных городов. Проекты будут представлены президенту России в начале 2023 года, - добавил полпред.

Он также отметил, что для регионов Дальнего Востока появилась дополнительная задача – оказание содействия СВО и восстановление присоединенных территорий. Напомним, Хабаровский край взял шефство над Дебальцево.

- Впереди много работы. Однако у нас есть твердая уверенность, что вместе мы со всеми задачами справимся. Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю удачи, успехов и всего самого доброго!