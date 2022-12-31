Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с наступающим Новым годом

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

В преддверии Нового 2023 года со словами поздравления выступил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Экономика Хабаровского края оперативно адаптировалась и выросла в важнейших отраслях, таких как промышленное производство, транспортный комплекс и жилищное строительство. Многое предстоит сделать в ближайшие несколько лет. Владимир Путин говорит: «Для всей нашей страны важно, чтобы на Дальнем Востоке были современные условия для жизни людей, их доходы росли, благосостояние повышалось, создавались рабочие места и появлялись эффективные производства», - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона отдельно остановился на теме поддержки участников СВО, добровольцев, мобилизованных и их семей. Губернатор подчеркнул, что все вопросы решаются в первоочередном порядке.

В Хабаровском крае выросла роль семьи, материнства и детства. Выросло количество число многодетных семей. А школьники и студентами с завидной частотой одерживали победы в олимпиадах и соревнованиях. Правительство региона продолжит прилагать все усилия для улучшения жизни людей на Дальнем Востоке и привлечения новых жителей.

- Новый год – это время надежд и желаний. Воплотить их в жизнь – в наших силах. Пусть все наши тревоги останутся в прошлом, а будущее будет добрым и светлым. С Новым годом! – добавил Михаил Дегтярев.

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