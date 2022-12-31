Сергей Кравчук поздравил с Новым годом жителей Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

До наступления Нового 2023 года осталось буквально несколько часов. В преддверии праздника со словами поздравления выступил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

- Год был непростым. На мировой арене произошли глобальные изменения, такие как санкционное давление, экономические и политические ограничения. Несмотря на все это Хабаровск завершает этот год достойно, - сказал Сергей Кравчук.

Градоначальник отметил, что благодаря поддержке полпреда президента России по ДФО Юрия Трутнева и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, Хабаровск продолжает расти, строиться и развиваться.

- Все наши достижения были бы невозможны без вас, дорогие хабаровчане. Без ваших трудолюбия, сплоченности и открытости к переменам не было бы наших успехов, - добавил мэр.

Глава города отметил важность решения о начале СВО. Сергей Кравчук назвал данное решение трудным, но необходимым для сохранения безопасности России.

- Лично от себя и от всех хабаровчан хочу пожелать нашим воинам победы! А мы продолжим оказывать поддержку семьям наших земляков.

В 2023 году Хабаровск отметит свое 165-летие.

- От души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Это самые любимые и по-настоящему теплые праздники, которые объединяют нас, - поздравил хабаровчан Сергей Кравчук.