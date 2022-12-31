Кулинарный баттл: финалисты фотоконкурса «Новогодний стол по-дальневосточному» приготовили любимые блюда в студии радио «КП» - Хабаровск»

Участники кулинарного баттла скрестили поварские ножи Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Нешуточная борьба разыгралась накануне в студии «КП» - Хабаровск» - за звание самого быстрого и оригинального повара сразились финалисты фотоконкурса «Новогодний стол по-дальневосточному». Из одинаковых наборов ингредиентов четверо участников сделали по три блюда, а затем в творческой форме представили их для членов жюри. Блюда оценивали по трем критериям – подача, вкус и творческая презентация. Выбрать победителя оказалось трудно, все участники выступили по-своему интересно.

В таком необычном формате состоялось торжественное награждение прошедшего на сайте фотоконкурса и были вручены подарки от спонсоров новогоднего фотоконкурса.

победитель фотоконкурса получил 25 килограммов риса Фото: предоставлено редакции

Финалистами конкурса стали: Мунира Алиева, она заняла четвертое место по сумме набранных голосов, тройку лидеров открыл Юрий Пан, за его фотографию проголосовали 143 раза, на втором месте Мария Иванова с 146 голосами, и победителем стала Татьяна Светлова, она набрала 869 голосов.

В кулинарном баттле абсолютным победителем жюри признало Муниру Алиеву. Женщина – мать четверых детей, приготовила из стандартного набора продуктов самые оригинальные угощения, в том числе салаты «Дружба народов» и «Камчатский вулкан». На втором месте оказалась Татьяна Светлова, во время кулинарного поединка ей помогал внук Денис, оказывается, оливье – его любимый салат. Татьяна проявила фантазию в подаче закуски – она приготовила гармошку из картофеля и бекона. Третье место в баттле заняла Мария Иванова, а четвертым стал Юрий Пан.

Награждение финалистов прошло в веселой и дружеской атмосфере Фото: предоставлено редакции

После мастер-класса всех участников ожидало официальное награждение. Спонсоры новогоднего фотоконкурса подготовили подарки. Принадлежности для кухни и личного пользования подарила компания «Цептер Интернациональ». Продукция компании - высокотехнологичная, выпускаемая из качественных инновационных материалов, которая может прослужить сотню лет. «Цептер Интернациональ» преподнес победителю зонт, серебряный призер конкурса получил от партнера кухонные щипцы, а участнику, занявшему третье место, подарили многоразовую закрывашку для винной бутылки.

Генеральным партнером новогоднего фотоконкурса выступила «Лаборатория вкуса № 1». Спонсор подарил участникам и победителям свою продукцию - мясные деликатесы, приготовленные из натуральных фермерских продуктов. В подарочных наборах было собрано все самое вкусное – мясо, копчености, рыба и многое другое. Участники отметили, что такие подарки в преддверии Нового года очень кстати, мясная продукция займет почетное место на новогодних столах хабаровчан. Победителю достался двухкилограммовый набор мясных деликатесов.

Подарки и приятные эмоции достались всем присутствующим Фото: предоставлено редакции

Официальный партнер фотоконкурса «Новогодний стол по-дальневосточному» - крупная оптово-розничная компания «КипаРис». Подарки от этого спонсора привели в восторг не только финалистов, но и организаторов фотоконкурса. За третье и второе место партнер подарил по 10 килограммов риса, а абсолютному победителю вручили огромный мешок риса весом в 25 килограммов.

Такой формат награждения, когда все участники собрались вместе, да еще и в преддверии самого долгожданного праздника в году, оказался успешным и интересным. Знакомство с соперниками, совместное приготовление блюд, веселье, радость и смех – все это подарило прекрасные эмоции собравшимся, а сами участники уже заявили о намерении во что бы то ни стало заявиться на все будущие конкурсы от «КП» - Хабаровск».