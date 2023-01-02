Герой России из ЕАО Тимофей Матвеев принял участие в новогоднем обращении Владимира Путина

Тимофей Матвеев из ЕАО принял участие в новогоднем поздравлении президента России. Фото: kremlin.ru.

В новогоднюю ночь у многих россиян возник вопрос: кто же стоял за спиной президента России во время его ежегодного обращения. Семьи военнослужащих судорожно искали знакомые лица. Найти своего одноклассника, соседа и сына смогли жители села Екатерино-Никольского Октябрьского района Еврейской автономной области. В первом ряду по правую руку президента стоял Тимофей Матвеев – уроженец ЕАО, а ныне – Герой России.

ТИМОФЕЙ МАТВЕЕВ

Простой парень из дальневосточной глубинки окончил школу в Екатерино-Никольском. После обучения Тимофей переехал в Биробиджан, где получил профессиональное образование.

- Сейчас Тимофей служит механиком-водителем танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии, - сообщили в правительстве Еврейской автономной области.

Увидеть Тимофея в новогоднем обращении президента России не ожидал никто. Как только парня узнали, прозвучали добрые слова поддержки: «Наш герой!», «Тимофей молодец! Гордимся!», «Молодец, здоровья тебе, наш солдат, защитник».

ГЕРОЙ РОССИИ ТИМОФЕЙ МАТВЕЕВ

Еще одной приятной новостью уходящего года для дальневосточников стало присуждение Тимофею Матвееву звания Героя России. Дальневосточнику награду вручил личной президент России Владимир Путин. Гвардии ефрейтор Тимофей Матвеев получил «Золотую Звезду» за мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Тимофей Матвеев и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

В преддверии Нового года президент пообщался с военнослужащими и поздравил их с праздником.

ВСТРЕЧА С ТИМОФЕЕМ

Уже сегодня, 2 января, в 12:00 в Биробиджане пройдет встреча с Тимофеем Матвеевым. Правительство Еврейской автономной области организует встречу в Центре «Мост», расположенном на улице Пионерской, 35.

Лично пообщаться с Героем России смогут все желающие.

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