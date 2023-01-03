Подставили соседку: неизвестные слили интимные фотографии девушки в приложение с картами Хабаровска

Автор потрудился загрузить сразу 11 фотографий Фото: личная страница девушки в социальных сетях

С 30 декабря в одном из мобильных приложений с картами красуется странный отзыв к дому. Если вбить его адрес, то вместо фотографий подъезда или магазинов в здании, пользователю представится целая галерея пикантных снимков молодой девушки. Они прикреплены к одному единственному отзыву, гласящему «Знайте своих соседей в лицо». За несколько дней модераторы так и не удалили неприличный контент из приложения, поэтому весь город может лицезреть фото девушки вопреки ее собственному желанию. С жалобами на эту находку в редакцию «КП» - Хабаровск» обратился обеспокоенный житель города, который был возмущен подобным контентом в привычном приложении для поиска ближайших магазинов и остановок.

Отзыв в картах Фото: скриншот из приложения

Неизвестные, опубликовавшие фото, раскрыли имя и даже местонахождение квартиры незнакомки. Вся эта драма со сливом фото развернулась в Горьком, а точнее по адресу: Воровского, 24. В здании помимо жилых квартир находится еще 15 организаций, в числе которых и аптека, и салон цветов, и даже парикмахерская. Интернет-тролли решили опозорить конкретную девушку, которая якобы проживает с ними и мешает всему дому.

Отзыв в картах Фото: скриншот из приложения

Тем временем личность потерпевшей от нападок в сети быстро вскрылась, ведь на каждом фото есть ее никнейм, а страницы в социальных сетях открыты для просмотра и личных сообщений. Судя по профилю, зовут девушку Кристиной. Снимки, красующиеся в картах, выставлены ей в открытый доступ в том же виде. Девушка не стесняется демонстрировать свое тело в нижнем белье, а свою группу в Telegram называет «Кошкин дом». Себя 25-летняя девушка считает моделью. У нее также есть аккаунт в приложении с платными фотографиями, которые она высылает подписчикам за деньги.

- Я живу в Горьком и нередко хожу в магазины по этому адресу. Я был в шоке, когда хотел посмотреть время работы магазина для рыбалки в новогодние праздники. Нажал на дом, а там вот такое. Об этой девушке никогда ничего не слышал, может в лицо узнаю, но по фото точно не могу сказать. Вообще у нас тут население маленькое, все друг друга знают, поэтому снимки точно выложил какой-то скрытый завистник. Может подружка приревновала, всякое бывает, - рассказал «КП» - Хабаровск» Игорь Петрухин, житель Горького.

Связаться с Кристиной журналистам не удалось. Несмотря на огромную аудиторию в почти 15 тысяч подписчиков, девушка не появлялась в сети уже более полугода, с лета 2022 года. Несмотря на отсутствие активностей и свежего контента, злопыхатели все же написали тот отзыв именно под Новый год. До сих пор неясно, кому и зачем это понадобилось и кто конкретно слил девушку, была это месть или же зависть. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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