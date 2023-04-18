Церемония награждения «Клиники года - 2023» прошла в рамках I Дальневосточного медицинского бизнес-форума

В Хабаровске прошла церемония награждения «Клиники года - 2023» Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Проект «Клиника года» - это масштабный конкурс федеральной сети «Комсомольская правда», который проходит в 20 регионах России. В Хабаровске он проводится с сентября 2017 года. В 2023-м конкурс прошел в шестой раз подряд.

Более четырех месяцев врачи и руководители медицинских организаций активно общались с жителями Хабаровского края на площадках сайта и радио «Комсомольская правда» - Хабаровск». Ведущие эксперты делились знаниями, рекомендациями и достижениями, а голосовать за лучшие клиники было предложено самим пациентам.

Также этот проект преследует еще одну важную цель - сделать медицину более открытой для понимания. Каждый житель Хабаровского края должен узнать, какие клиники пользуются популярностью и доверием земляков, привлечь хабаровчан в самые достойные медицинские учреждения, а также рассказать о спектре услуг и инновациях в сфере лечения каких-либо заболеваний.

Голосование за «Клинику года» проходило с 30 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года. Пришло время узнать, какие медучреждения стали наиболее достойными, по мнению жителей Хабаровского края. Партнером церемонии награждения выступил магазин цветов и горшечных изделий Botanic Craft, который предоставил цветы для участников.

Артем Насатюк, главный врач КГБУЗ «Краевой клинической психиатрической больницы имени профессора И.Б. Галанта Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В рамках I Дальневосточного медицинского бизнес-форума с приветственным словом выступил заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Алексей Веселов.

- Я очень рад, что такое мероприятие проходит именно в Хабаровске. Необходимо отметить, что системе развития здравоохранения - как в Хабаровском крае, так и на территории всего Дальнего Востока - уделяется особое внимание. Мы понимаем, что одной государственной системы, чтобы поддерживать здоровье наших граждан, нам недостаточно. При этом неслучайно Хабаровск выбран площадкой для проведения форума, ведь в регионе достаточно эффективно выстроено взаимодействие между государственной и частной системами здравоохранения. Программа мероприятия насыщена экспертами, которые будут разбирать те или иные ситуации и делиться опытом, - сказал Алексей Веселов, заместитель министра - начальник управления организации медицинской и фармацевтической помощи населению Хабаровского края.

В 2023 году в конкурсе «Клиника года» было представлено 25 номинаций. Посетители сайта и слушатели радио выбрали наиболее полюбившиеся медицинские учреждения.

Заслуженными наградами, а именно кубками и дипломами, были отмечены победители масштабного проекта «Клиника года».

В номинации «Пропаганда здорового образа жизни и избавления от зависимостей», а также «Лучшая клиника года» победу одержала КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» имени профессора И. Б. Галанта.

Артем Насатюк, главный врач КГБУЗ «Краевой клинической психиатрической больницы имени профессора И.Б. Галанта Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Победу сразу в четырех номинациях - «Услуги в области сосудистой хирургии», «Услуги в области оториноларингологии», «Услуги в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний», «Реабилитация и физиотерапия» - завоевала КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1» имени профессора С. И. Сергеева.

Хабаровский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Минздрава России» бесспорно был выбран жителями Хабаровского края как «Лучшая офтальмологическая клиника».

Стоматологическая поликлиника «Уни-Стом» удостоилась награды в номинации за «Вклад в развитие медицины». В этом году медучреждение отметило свой юбилей - 25 лет.

Альмира Какнаева, зам. главного врача Стоматологической поликлиники «Унистом» (слева), Светлана Боголепова, зам. руководителя «Унистом» (в центре), Ольга Ширяева, и.о зам. главного врача по лечебной части Детской стоматологической поликлиники №22 Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Лидером по количеству наград проекта «Клиника года» в 2023 году стала Клиника слуха «Аудионика». Хабаровчане отметили медучреждение в номинациях «Клиника с лучшим сервисом», «Медицинские изделия и оборудование», «Услуги в области сурдологии», «Лучшая клиника в области слухопротезирования и сурдологии», «Лучшее санитарно-гигиеническое просвещение населения по профилактике тугоухости», «Услуги по сервисному сопровождению и обслуживанию цифровых слуховых аппаратов». Также отдельно клинику отметили в номинации «Выбор экспертов».

Елена Бородина, заместитель генерального директора федеральной сети клиник слуха «Аудионика» Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Среди стоматологических клиник участники голосования особенно выделили КГБУЗ СП №25 «Дент-Тал-Из» как «Лучшую стоматологию для взрослых», «Лучшую детскую стоматологию» и «Лучшую регистратуру».

Елена Розанова, заведующий отделением КГБУЗ Стоматологической поликлиники №25 «ДЕН-ТАЛ-ИЗ» Министерства здравоохранения Хабаровского края Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Хабаровска» завоевала награды в номинациях «Лучшая многопрофильная клиника», «Услуги в области гастроэнтерологии», «Услуги в области проктологии», «Услуги в области неврологии», а также отдельные номинации «Красота без границ» и «Диагностика без границ».

Ульяна Поддубская, заместитель главного врача по медицинской части ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Хабаровска» Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Косметологическая клиника «Атлас» награждена в номинации «Услуги в области клинической косметологии».

Ирина Сысуева, учредитель ООО «Атласмед», главный врач косметологической клиники «Атлас» Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Не обошли стороной и участников конкурса «Клиника года - 2023». Памятные призы были вручены «Хабаровскому центру социальной реабилитации инвалидов», «Детской стоматологической поликлинике №22», «Клинике Елены Малышевой», стоматологическому центру «Медстом».

Сергей Бодин, главный врач Клиники Елены Малышевой Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Сегодня все медицинские учреждения нацелены на то, чтобы оказывать качественные услуги пациентам. Понятие пациентоориентированности в последние годы прочно вошло в обиход медицинских работников - как в стационарах, так и в поликлиниках. Сейчас практически все медучреждения нацелены на то, чтобы пациенты были удовлетворены всеми аспектами оказания медицинской помощи - от квалификации врачей до комфортной среды клиники.

Для выявления наиболее эффективных организаций здравоохранения филиал АО «ИД «Комсомольская правда» в Хабаровске проводит ежегодный конкурс «Клиника года», в котором каждый житель Хабаровского края может оставить свое мнение как о частных, так и о государственных больницах и клиниках.