В Хабаровске не будет массового шествия на первомай Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Трудовые коллективы Хабаровского края готовятся к празднованию 1 мая. На демонстрацию планируют выйти порядка 20 тысяч участников, и это только в краевой столице. Однако спешить с подготовкой им пока не стоит, решение о том, будет ли проводиться традиционное и грандиозное шествие в этом году, пока не принято. Как рассказали в Союзе «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», коллективы предприятий изъявляют большое желание пройти по центральной улице города и поприветствовать хабаровчан.

Демонстрация в Хабаровске на 1 мая

Предполагается, что стартовать колонна будет традиционно от Комсомольской площади. В 10:00 здесь начнется праздничный концерт, чтобы поднять настроение демонстрантам, а затем, 15-минутный митинг, после, около 11:00 будет дан сигнал к началу шествия. Пройдут колонны коллективов как обычно, по красной линии до площади имени Ленина. В конечно точке уже вовсю будет работать «АмурФест. Весна».

- 1 мая для профсоюзов - это, прежде всего, праздник солидарности трудящихся. Во всем мире отмечают этот праздник более 140 стран. Как правило, шествия у нас проходят в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. В других населенных пунктах это традиционно гулянья, спортивные состязания. Кроме того, некоторые районы проводят субботники, садят кусты, цветы, в общем, занимаются благоустройством, - рассказала Галина Кононенко, председатель хабаровского объединения профсоюзов.

В прошлом году было нововведение на первомай, шествие закончилось парадом специальной техники. Если в этом году демонстрация состоится, то парад техники также запустят.

- Особенностью этого года является, конечно, то, что идет спецоперация, санкции подорвали экономику, поэтому сегодня у нас главным вопросом стоит то, чтобы поддержать человека труда, вот как раз с учетом экономических обстоятельств. Главный девиз демонстрации в этом году - «Солидарность трудящихся и единство страны».

На время проведения демонстрации главную дорогу будут, конечно, перекрывать. О времени перекрытий будет сообщено дополнительно.

Ярмарка «АмурФест.Весна» в Хабаровске

На площади Ленина 1 мая будет работать ярмарка «АмурФест.Весна». пространство включит в себя креативные направления – арт-объекты, фотозоны, интерактивные площадки и места для мастер-классов. откроется фестиваль 29 апреля.

- В течение трех дней пройдет множество увлекательных мастер-классов для детей и взрослых, таких как танцевальные батлы по уличному танцу, мастер-классы по созданию контента в социальных сетях и многое другое. Помимо весенней атмосферы на ярмарке будет продукция от местных мастеров декоративно-прикладного искусства: украшения, картины, керамика и текстиль, игрушки, - сообщается на сайте фестиваля.